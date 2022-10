Genaro García Luna dice que se le debe de desestimar la acusación de "narcocorrupto"

NUEVA YORK.-Genaro García Luna, ex funcionario estrella de Felipe Calderón, argumenta que el caso de narcocorrupción que alega que aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa debe ser desestimado bajo el estatuto de limitaciones.

El periodista de Vice, Keegan Hamilton, dice que -según la defensa de Luna- esto debe de ser “porque se “retiró de cualquier supuesta conspiración” cuando dejó el Gobierno de México”.

“La defensa también quiere saber a quién más ha preguntado Estados Unidos sobre García Luna a lo largo de los años, nombrando específicamente a Joaquín ”El Chapo" Guzmán y al general Salvador Cienfuegos", señala Hamilton.

Agrega:

“La pregunta es si esos individuos “no ofrecieron ninguna información que implicara a [GGL] en algún tipo de actividad delictiva””.

El gobierno, dicen los defensores de Luna, "no ha alegado que el señor aceptó sobornos o ayudó al cártel de otra manera una vez que estuvo en la vida privada”.

The defense wants the results of background checks that were done on García Luna prior to his meetings with top US officials.



This is quite an impressive list of contacts, including Obama, Hillary Clinton, ex-AG Eric Holder, and former directors of the CIA, FBI, and DEA. pic.twitter.com/eezsiMERVq— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) October 17, 2022

La defensa también detalla que, al menos hasta ahora, el gobierno de EU “no proporcionó ninguna evidencia para demostrar que aceptó sobornos millonarios del cártel... excepto el testimonio del hermano de El Mayo durante el juicio de El Chapo”.

“El gobierno aún no ha presentado ninguna evidencia de pagos, envíos, lavado de fondos o incluso órdenes dadas por el Sr. García Luna en apoyo de la supuesta conspiración”, señalan.

Por último, el periodista dice que los abogados de Luna “quieren los resultados de las verificaciones de antecedentes que se le hicieron a García Luna antes de sus reuniones con altos funcionarios estadounidenses”.

En la lista se incluye a Barack Obama, ex presidente de EU; Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, y el ex fiscal general Eric Holder y ex directores de la CIA, el FBI y la DEA.