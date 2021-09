Gabby Petito: El "feliz viaje" con su novio se tornó en una pesadilla para su familia

UTAH, Estados Unidos.- El video de la policía muestra a Gabby Petito, una mujer de Florida que desapareció durante un viaje a través del país en un vehículo tipo van, tuvo una pelea emocional con su novio en una ciudad turística de Utah antes de desaparecer.

El video publicado por el Departamento de Policía de Moab muestra que un oficial detuvo la camioneta el 12 de agosto después de que detectaran que conducían a exceso de velocidad y golpeó una acera cerca de la entrada al Parque Nacional Arches.

Dentro estaban Brian Laundrie, de 23 años, y su novia de 22 años, Gabrielle “Gabby” Petito, quien fue reportada como desaparecida por su familia un mes después y ahora es objeto de una búsqueda a nivel nacional junto con el FBI.

Un video de YouTube de ocho minutos titulado "Van Life: Beginning our Van Life Journey" presenta escenas felices y románticas del viaje de la pareja.

Novio es persona de interés en investigación

La policía de North Port, Florida, donde vivía la pareja, dice que Laundrie es una "persona de interés" en su caso. No ha sido acusado, pero tampoco coopera.

El jefe de policía de North Port, Todd Garrison, expresó públicamente su frustración por su falta de ayuda el miércoles, y suplicó al abogado de Laundrie que organizara una conversación. "¡Dos personas se fueron de viaje y una persona regresó!" dijo el tuit del jefe.

Petito, de 22 años, estaba en un viaje a campo traviesa con su novio Brian Laundrie. Foto: AP

El video de la cámara corporal muestra a Petito visiblemente molesta cuando un oficial se les acercó.

“Hemos estado peleando esta mañana. Algunos problemas personales ”, le dice, y agrega que sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo que afecta su comportamiento.

Algunos días, tengo un TOC realmente grave, y solo estaba limpiando y arreglando y me disculpaba con él diciéndole que soy tan mala porque a veces tengo TOC y me siento frustrada”, dijo.

Novio de Gabby Petito no quiso presentar cargos de violencia doméstica

Laundrie dice en el video que la pareja tuvo una pequeña pelea que comenzó cuando él subió a la camioneta con los pies sucios y dijo que no quería presentar un cargo de violencia doméstica contra Petito, quien los oficiales decidieron que era la agresora.

“No voy a perseguir nada porque ella es mi prometida y la amo. Fue solo una pelea. Lo siento, tuvo que volverse tan público ”, dice Laundrie.

Al final, la policía de Moab decidió no presentar ningún cargo y, en cambio, separó a la pareja por la noche, Laundrie se registró en un motel y Petito se quedó con la camioneta cama convertida.

Planeaban llegar a Oregon antes de Halloween

Petito y Laundrie comenzaron su viaje a través de los EU en julio desde Long Island, en Nueva York, donde ambos crecieron. Tenían la intención de llegar a Oregon antes de Halloween según sus cuentas de redes sociales, pero Petito desapareció después de su último contacto conocido con la familia a fines de agosto del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming, dijeron las autoridades.

Laundrie condujo la camioneta Ford Transit de regreso a Florida solo el 1 de septiembre, dijo la policía. La familia de Petito presentó un informe de personas desaparecidas el sábado pasado ante la policía del condado de Suffolk, Nueva York.

Los padres de Petito entregaron una carta a través de su abogado el jueves a los padres de Laundrie, pidiéndoles que ayudaran a los investigadores a localizar a Petito, a pesar de su instinto de proteger a su hijo.

Gabby Petito habla con un policía tras discusión con su novio. AP

"Creemos que conoce el lugar donde Brian dejó a Gabby", decía la carta. “Le rogamos que nos lo diga. Como padre, ¿cómo pudiste dejarnos pasar por este dolor y no ayudarnos? Como padre, ¿cómo pudiste hacer pasar a los hermanos y hermanas menores de Gabby por esto? "

El abogado de Laundrie, Steven Bertolino, dijo que la familia de Laundrie espera el regreso sano y salvo de Petito, pero les pidió que no hablen con los investigadores.

"No puedo especular sobre por qué no está hablando, pero tiene las piezas del rompecabezas que necesitamos para encontrar a Gabby", dijo Garrison el jueves en el programa "Good Morning America" de ABC.

Investigan caso Petito como desaparición, no como asesinato

Garrison dijo en una conferencia de prensa el jueves que la investigación sigue siendo un caso de personas desaparecidas, no una investigación de asesinato, y que no se han iniciado búsquedas intensivas porque no está claro exactamente dónde podrían buscar las autoridades.

"Todavía estamos tratando de precisar áreas geográficas", dijo el jefe. “Hay mucha información que estamos analizando. Nuestro objetivo es encontrar a Gabby ".

El padre de la mujer desaparecida, Joe Petito, también apareció en la conferencia de prensa para instar a cualquier persona con conocimiento sobre su hija a que se presente.

“Lo que quiero de todos aquí es ayuda. Todo lo que pueda hacer para asegurarse de que mi hija regrese a casa, le estoy pidiendo que me ayude. Nada más importa en este momento ”, dijo Joe Petito.

Buscan posible conexión con otro caso

Las autoridades también están buscando cualquier posible conexión entre la desaparición de Petito y el asesinato aún sin resolver de dos mujeres que fueron asesinadas a tiros en un campamento cerca de Moab.

Sus cuerpos fueron encontrados el 18 de agosto, seis días después del incidente entre Laundrie y Petito. Las dos mujeres, Kylen Schulte, de 24 años, y Crystal Turner, de 38, les habían dicho a sus amigos que temían que un "hombre espeluznante" que habían visto cerca pudiera dañarlas.

"Están investigando esa posible conexión", dijo Joshua Taylor, oficial de información pública de la policía de North Port. “No he oído de ninguna información que vincule estos dos casos. Entiendo que el momento es sospechoso. Nunca sabes. No voy a decir que lo hayamos descartado ".

Petito y Laundrie fueron novios de la infancia en Long Island antes de mudarse en 2019 para vivir con sus padres en North Port, a unas 34 millas (54 kilómetros) al sur de Sarasota.

Petito es blanco, mide 5 pies 5 (1,6 metros) y pesa alrededor de 110 libras (50 kilogramos), con cabello rubio y ojos azules, dijo la policía. Tiene varios tatuajes, incluido uno en el antebrazo que dice "déjalo ser".