G4 EA H1N1: Identifican en China una cepa de gripe porcina con el potencial de saltar a los humanos y causar otra pandemia

CHINA.-Los científicos han identificado una cepa de gripe porcina con el potencial de saltar a los humanos y causar otra pandemia.

El virus, que los investigadores llaman G4 EA H1N1, se detectó a través del análisis de 30 mil hisopos nasales tomados de cerdos en mataderos en China, revela la BBC.

Se ha descrito como una mezcla de influenza que se encuentra en aves europeas y asiáticas y el virus H1N1, que se cree que mató hasta medio millón de personas en todo el mundo en 2009.

"En este momento no hay evidencia de transmisión de persona a persona, por lo que no tenemos otra epidemia humana en nuestras manos ", le declaró al medio Inverse Melinda Rostal, epidemióloga veterinaria y experta en enfermedades zoonóticas de EcoHealth Alliance. Rostal no participó en el estudio.

El profesor Kin-Chow Chang, que trabaja en la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, le dijo a la BBC: "En este momento estamos distraídos con el coronavirus y con razón. Pero no debemos perder de vista los nuevos virus potencialmente peligrosos".

Si bien este nuevo virus no es un problema inmediato, agregó: "No debemos ignorarlo".

El profesor James Wood, jefe del departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, señaló que el último virus mostró que los patógenos que se originan en animales de granja, con los cuales los humanos tienen un mayor contacto que con la vida silvestre, podrían desencadenar futuras pandemias.

La inclusión de genes H1N1 sugiere que el virus podría adaptarse para propagarse de humano a humano, según un estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science (PNAS, por sus siglas en inglés) el lunes.

"Los virus G4 tienen todas las características esenciales de un posible virus pandémico", escribieron los investigadores de la Universidad Agrícola de China.

Los cerdos se consideran anfitriones importantes o "recipientes" para la generación de virus de influenza pandémica.

La vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es esencial para la alerta temprana y la preparación para la próxima pandemia potencial.