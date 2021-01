¿Funciona la vacuna Sputnik V?: Hombre cuenta su experiencia

RUSIA.-Sergey Satanovskiy fue unos de los voluntarios para inocularse con la vacuna rusa Sputnik V desarrollada por el país para luchar contra la Covid-19.

En entrevista para el medio alemán Deutsche Welle, indica que en diciembre tuvo su primera inyección y tres semanas después la segunda. Luego se le hizo una prueba de anticuerpos.

"De hecho, me sentía bien antes de mi prueba de anticuerpos. Me habían administrado las dos dosis de vacunación y no había experimentado efectos secundarios, así que en la víspera de Año Nuevo decidí visitar a mi abuela de 74 años, quien vive en las afueras de San Petersburgo. No tenía ningún síntoma en ese momento, pero de todos modos me hice una prueba de Covid. El resultado fue negativo", afirmó.

Satanovskiy dice que su abuela estaba alejada de la ciudad de San Petersburgo desde el brote del virus, y la única salida que tenía era un viaje semanal a un pueblo vecino de 17 mil habitantes, ubicado a unos 300 kilómetros, para comprar provisiones. Y fue en esos movimientos que la mujer contrajo el virus.

"Tuvo tos el día de Año Nuevo, y continuó hasta el día siguiente. Al principio pensamos que se había resfriado, porque afuera hacía mucho frío. No pensamos que tuviera el coronavirus. El 3 de enero volví a San Petersburgo. Esa misma noche mi temperatura subió a 37.4 grados Celsius y desarrollé dolor de garganta. Mi abuela me dijo que tenía síntomas similares", afirma.

Agrega:

"Mis síntomas desaparecieron dos días después. Mi abuela, sin embargo, tuvo fiebre durante tres días seguidos y se sintió bastante débil. Llamó a un médico y se hizo una prueba de PCR de Covid. Los resultados fueron positivos. Aunque no tuvo que ir al hospital, se puso muy enferma. Tuvo fiebre durante tres semanas, su presión arterial aumentó y se sintió débil y mal durante bastante tiempo".

Sergey Satanovskiy señala que él también se hizo una prueba PCR y que los resultados le resultaron negativos.

El doctor Wadim Lynjew, que dirige un laboratorio en el Hospital Shostakovich, le dijo al hombre que cuando una persona vacunada entra en contacto con una persona enferma, depende mucho a la cantidad de carga viral a la que se vio expuesta para desarrollar algún síntoma.

"Si alguien que ha sido vacunado entra en contacto con alguien que está levemente enfermo, la persona vacunada a menudo no siente nada. Pero si la persona vacunada se enfrenta a una carga viral alta, podría enfermarse pero tener un caso más leve", comenta.

Satanovskiy dice que eso fue lo que le sucedió, ya que estuvo expuesto a una carga viral muy alta cuando visitó a su abuela, pero su cuadro fue muy leve y lo superó muy pronto, a diferencia de ella, que no estaba vacunada.

"Estuve expuesto a mucha carga viral cuando visité a mi abuela, pero no me enfermé realmente debido a los anticuerpos en mi sistema (por la vacuna). Mi abuela lo pasó mucho peor, pero ahora se siente mejor, y me complace informar que su prueba Covid más reciente fue negativa", indica.

"Me hicieron la prueba de anticuerpos unos días después de regresar de San Petersburgo y obtuve los resultados al día siguiente, que según Dmitri Denisov, director médico del Helix Lab, fueron buenos resultados, especialmente en comparación con otros que fueron vacunados o Covid-19".

"Lo que parece seguro es que mis anticuerpos se deben a mi vacuna Sputnik V. Si hubiera enfermado con el virus, no habría podido acumular tantos anticuerpos, tan rápido en el poco tiempo previo a la prueba de anticuerpos".

Según un comunicado publicado por los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V, los resultados preliminares de la última fase de pruebas clínicas de la misma sugieren que tiene una efectividad del 92%.