Fue una bromita afirmación de construir un muro en Colorado: Donald Trump

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que "fue una bromita" su afirmación de que construye en Colorado parte del muro fronterizo que fuera una de sus mayores promesas en la campaña electoral de 2016, puesto que ese estado del país no tiene frontera con México.



Estamos construyendo un muro en la frontera de Nuevo México, estamos construyendo un muro en Colorado", afirmó el presidente el miércoles en la noche en Pittsburgh (Pensilvania) ante el asombro generalizado.



"Estamos construyendo un muro hermoso, uno enorme que realmente funciona, uno no puede pasar por encima, no puede pasar por debajo", continuó Trump. "Y estamos construyendo un muro en Texas. No estamos construyendo un muro en Kansas pero ellos se benefician de los muros que acabo de mencionar".



El "muro de la frontera" ha sido pieza central de la retórica de Trump en su política para contener la inmigración ilegal. Trump, quien también prometió que México pagaría por la obra, ha tenido que recurrir a fondos presupuestados para otros fines a fin de pagar por las labores en unos pocos kilómetros de construcción.



El gazapo geográfico de Trump levantó bromas y críticas de inmediato, y el gobernador de Colorado, Jared Polis, un demócrata, apuntó en su cuenta de Twitter que el estado "no tiene frontera con México, pero una cosa buena que ofrece Colorado es guardería infantil gratuita, todo el día, de manera que nuestros niños puedan aprender geografía básica".



Por su parte Trump, en su cuenta Twitter, anotó esta mañana que mencionó a Colorado "como una bromita" y agregó que también había mencionado a Kansas como un estado donde no se construirá un muro.



En repetidas ocasiones, desde que lanzó su candidatura presidencial en 2015, Trump se ha referido a un "muro hermoso, enorme" a lo largo de los 3.200 kilómetros de la frontera de Estados Unidos con México.



Aparte de las labores de reparación y mantenimiento de vallas físicas ya existentes y financiadas por gobiernos anteriores, la Administración Trump tiene planes para construir más de 725 kilómetros de muro hacia fines de 2020 con un costo calculado en 18.400 millones de dólares.



Las reacciones en las redes sociales tras el discurso de Trump incluyeron la de una usuaria "Missery" quien comentó "Trump está construyendo un muro en Colorado, y Nuevo México paga".



Otra usuaria, Joyce Ballotti, señaló que vive en Colorado y su casa está casi sobre las riberas del río Arkansas..."un área que fue parte de México en otro tiempo. Con el muro de Trump en Colorado me pregunto de qué lado quedaré".



Laramie "On the Loose" Williams se preguntó en su cuenta Twitter "¿Por qué todos se la toman con Trump?".



"La construcción de un muro en Colorado es la única forma de impedir que los noruegos invadan a los saudiperuanos. Pero sólo si se construye a lo largo de la porción del río Mississippi en los Adirondacks".