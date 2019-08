Fue aceptado en Harvard, pero rechazan su ingreso a EU

BOSTON, Massachusetts.- Un palestino proveniente del Líbano, quien viajó a Boston para iniciar sus clases en la universidad de Harvard, fue detenido por oficiales en el Aeropuerto Internacional Logan de esa ciudad

Ismail Ajjawi, de 17 años, le fue negado el ingreso a los Estados Unidos al llegar al aeropuerto, donde además le pidieron desbloquear su computadora y teléfono para checarlos.También se le cuestionó sobre sus prácticas religiosas.

Después de cinco horas, le negaron el ingreso por unas publicaciones realizadas por amigos en sus redes.

"Después de que terminaron las cinco horas, ella [la oficial] me llamó a una habitación y comenzó a gritarme. Dijo que encontró a personas publicando puntos de vista políticos que se oponen a los Estados Unidos en mi lista de amigos".

A lo que respondió que él no es responsable de lo que otros publican. "Le respondí que no tenía nada que ver con esas publicaciones y que no me gustaban”.

Además, confiesa que no tiene ninguna publicación sobre asuntos políticos en sus cuentas.

Por ello, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza calificó a Ajjawi como “inadmisible” para los Estados Unidos, de acuerdo con la información recabada en la inspección.

Jason Newton, portavoz de Harvard, confirmó estos hechos, y comentó que están trabajando en el caso.

"La universidad está trabajando estrechamente con la familia del estudiante y las autoridades apropiadas para resolver este asunt, para que pueda unirse a sus compañeros de clase en los próximos días", dijo en un comunicado.

