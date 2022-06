Florida: Hombre confunde a un caimán con un perro y se lleva una fuerte mordida

SARASOTA, Florida.- Este martes, medios locales informaron que un individuo que paseaba tranquilamente este lunes después de la medianoche, cerca de una zona de maleza en el condado de Sarasota, en la costa oeste de Florida, terminó lesionado de gravedad por la mordedura de un caimán, al que había confundido con un perro en la oscuridad.

Este hombre, cuya identidad no ha sido publicada, salió del hotel Warm Mineral Springs, en la localidad de North Point para dar un paseo y mientras caminaba se percató de una figura oscura que se movía entre unos arbustos, hecho que no le inquietó al creer que se trataba de un can, señaló el diario 10 Tampa Bay.

El hombre comentó a las autoridades posteriormente que le pareció que esa figura que se deslizaba entre los arbustos era un perro con una correa larga, por lo que decidió no apartarse del camino.

Le arrancó un trozo de músculo

Sin embargo, el presunto perro con correa resultó ser un caimán que se abalanzó sobre el incauto e hizo presa en su pierna derecha, de la que le arrancó un trozo de músculo.

El hombre logró escapar de las fauces del reptil y comunicar el ataque a un agente de la policía que se encontraba en la zona por otro caso no relacionado.

El herido fue trasladado al hospital Sarasota Memorial, donde se recupera de las heridas sufridas, y el caimán finalmente capturado por la Policía y retirado de la zona por un trampero.