Florida: Expulsan a maestra que interrumpió rezos de alumnos musulmanes

MIAMI.- Una profesora del sur de Florida, en Estados Unidos, ha quedado desempleada tras la publicación de un video en el que se muestra interrumpiendo a unos estudiantes musulmanes mientras rezaban. El incidente sucedió en la Academia Franklin, una escuela pública en el municipio de Pembroke Pines.

El video fue publicado en TikTok el pasado miércoles y de inmediato se volvió viral, pues una gran cantidad de usuarios condenaron la actitud discriminatoria por parte de la profesora, cuya identidad está oculta el público.

Este muestra a los chicos musulmanes rezando en árabe sobre un par de alfombras y a ella decir: "Esperen, esta es mi oficina ¿y ustedes están haciendo magia? Yo creo en Jesús, así que interrumpiré esto. Disculpen".

Wilfredo Ruiz, del Consejo de Relaciones Estadounidenses e Islámicas, mencionó al canal Local 10 News que el vídeo es "repulsivo" y que las acciones de la maestra eran un caso claro de intimidación y discriminación hacia la cultura musulmana.

Por otro lado, la dirección del colegio publicó un comunicado el día de ayer en el que se informa de la expulsión de la profesora, tras verificar los hechos del video y la responsabilidad de la implicada.

Si bien no discutimos asuntos personales, podemos compartir con ustedes que la maestra en cuestión ya no es miembro del personal de la Academia Franklin", señaló el colegio, para agregar que el centro "no tolera el comportamiento discriminatorio".