Fiscalía de EU rechaza solicitud de liberación de Benjamín Arellano Félix

WASHINGTON, D.C.- La Fiscalía de Estados Unidos se opone a la petición del excapo mexicano Benjamín Arellano Félix, de 70 años, de una liberación anticipada por motivos de salud de la sentencia que debe pagar hasta 2033 en una cárcel de California.

l narcotraficante, sentenciado en 2012 a 25 años de prisión, solicitó en abril pasado la reducción de su condena argumentando riesgo debido a la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, la fiscalía federal se opone a la liberación anticipada del reo, de acuerdo con un documento judicial obtenido por EFE.

Rechaza Fiscalía de EU solicitud de liberación de Benjamín Arellano Félix

El escrito, presentado el martes por el fiscal Joseph S. Green, pide a la Corte del Distrito Sur de California denegar la "liberación compasiva" solicitada el 25 de abril por el prisionero.

El fiscal recuerda que el reo, extraditado de México a Estados Unidos en 2011, se declaró culpable de asociación delictiva y conspiración para lavar dinero.

"El acusado ha cumplido aproximadamente 11 años de esa sentencia. Está encarcelado actualmente en la Penitenciaría Lee y su liberación está programada para el 28 de abril de 2033", dice el escrito del fiscal.

El cártel Arellano Félix

Añade que Arellano, quien fuera fundador con su hermanos y líder del cartel de Tijuana, Ramón Arellano Félix, esgrime la pandemia de Covid-19, entre otras consideraciones, en su moción de libertad anticipada.

De acuerdo con el documento, la corte debe denegar la solicitud porque no existen razones "extraordinarias y convincentes" que justifiquen la reducción de la sentencia.

El acusado está totalmente vacunado contra Covid-19, incluyendo una dosis de refuerzo, y no ha demostrado que el Covid-19 represente un riesgo particular para él que justifique su liberación", expone.

¿Por qué rechazan solicitud de liberación de Bejamín Arellano Félix?

En segundo lugar, añade, la liberación del reo es desaconsejable porque era el líder de la organización de los hermanos Arellano Félix (Cártel de Tijuana), "uno de los cárteles del narcotráfico más violentos de México".

"La reducción de la sentencia del acusado no reflejaría la seriedad de sus crímenes, no promovería el respeto por la ley y no aplicaría un castigo justo por las ofensas cometidas", sostiene.

La organización de los hermanos Arellano Félix llegó a ser uno de los carteles del narcotráfico más poderosos y violentos de México, dedicado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La actualidad del Cártel de Tijuana

Si bien ha perdido fuerza debido a la captura o muerte de sus principales líderes, en los últimos años se ha aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos delictivos más peligrosos de México.

Benjamín es hermano del extinto Ramón Arellano Félix, quien este años cumplió 20 años de su asesinato.

Varios policías lo mataron en febrero de 2002 cuando estaba disfrazado de agente de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en pleno carnaval de Mazatlán, playa turística del estado de Sinaloa.