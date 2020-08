Fiscal de Nueva York busca cerrar la NRA por desvío millonario

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York demandó el jueves a la Asociación Nacional del Rifle, buscando cerrar la poderosa organización de defensa de armas por acusaciones de que ejecutivos de alto rango desviaron millones de dólares para lujosos viajes personales, contratos de no presentación para asociados y otros gastos cuestionables.

La demanda de la procuradora general Letitia James, presentada en un tribunal estatal en Manhattan después de una investigación de 18 meses, destacó las acusaciones de malgasto y auto-trato que han irritado a la NRA y a su líder desde hace mucho tiempo, Wayne LaPierre, en los últimos años, desde el cabello y el maquillaje para su esposa de un contrato post-empleo de $ 17 millones para sí mismo.

Los problemas, que James dijo que durante mucho tiempo fueron encubiertos por lugartenientes leales y un acuerdo de pago de transferencia con un proveedor, comenzaron a salir a la luz a medida que el déficit de la NRA se acumulaba y luchaba por encontrar su equilibrio después de que una serie de tiroteos masivos erosionaran el apoyo a su agenda pro arma La organización pasó de un superávit de casi $ 28 millones en 2015 a un déficit de $ 36 millones en 2018.

James, un demócrata, argumentó que la prominencia y las relaciones políticas acogedoras de la organización la habían llevado a una sensación de invencibilidad y permitió una cultura en la que las reglas sin fines de lucro se burlaban rutinariamente y se violaban las leyes estatales y federales. Incluso los estatutos y el manual de empleados de la NRA fueron ignorados, dijo.

"La influencia de la NRA ha sido tan poderosa que la organización no se controló durante décadas mientras los altos ejecutivos canalizaban millones hacia sus propios bolsillos", dijo James en un comunicado anunciando la demanda. "La NRA está plagada de fraude y abuso, por eso, hoy, buscamos disolver la NRA, porque ninguna organización está por encima de la ley".

El jueves se dejó un mensaje en busca de comentarios de la NRA sobre la demanda.

James está apuntando a la NRA después de que su oficina desmanteló el año pasado la fundación caritativa del presidente Donald Trump y lo multó con $ 2 millones para resolver las acusaciones de que usó donaciones destinadas a causas dignas para promover sus propios intereses comerciales y políticos. Aunque tiene su sede en Virginia, la NRA fue constituida como una organización sin fines de lucro en Nueva York en 1871 y continúa estando incorporada en el estado.

James también nombró a LaPierre y otros tres ejecutivos actuales y anteriores como acusados: el secretario corporativo y el asesor general John Frazer, el tesorero retirado y director financiero Wilson Phillips, y el ex jefe de gabinete de LaPierre, Joshua Powell. Si bien la demanda acusa a los cuatro hombres de irregularidades y busca multas y remuneración, ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito.

LaPierre, quien ha estado a cargo de las operaciones diarias de la NRA desde 1991, está acusado de gastar millones de dólares en viajes privados y seguridad personal, aceptar obsequios costosos como safaris africanos y el uso de un yate de 107 pies de los proveedores. y establecerse con un contrato de $ 17 millones con la NRA, si saliera de la organización, sin la aprobación de la junta.

La demanda dice que LaPierre, de 70 años, gastó millones de dólares de la ANR en consultores de viajes, incluidos servicios de automóviles negros de lujo, y cientos de miles de dólares en vuelos privados para él y su familia, incluidos más de $ 500,000 en ocho viajes a las Bahamas durante un lapso de tres años.

Algunos de los gastos excesivos de la NRA se mantuvieron en secreto, según la demanda, en virtud de un acuerdo con la antigua agencia de publicidad de la organización, Ackerman McQueen.

La empresa de publicidad pagaría la cuenta de varios gastos de LaPierre y otros ejecutivos de la NRA y luego enviaría una factura de suma global a la organización por "gastos de bolsillo", según la demanda.

Frazer, el secretario corporativo y consejero general, está acusado de ayudar en la supuesta mala conducta al certificar presentaciones regulatorias anuales falsas o engañosas, no cumplir con los procedimientos de gobierno, no hacer cumplir una política de conflicto de intereses y no asegurarse de que los miembros de la junta estuvieran revisando transacciones o que la organización estaba siguiendo la ley.

Phillips está acusado de supervisar el acuerdo de transferencia. La demanda dice que ignoró o restó importancia a las denuncias de denunciantes e hizo un trato para enriquecerse en la jubilación: un contrato falso de $ 1.8 millones para consultar por el tesorero entrante y un acuerdo por valor de $ 1 millón para su novia.

Powell, ex jefe de gabinete de LaPierre, está acusado de conseguirle a su padre un trabajo de fotografía de $ 90,000 a través de un vendedor de la NRA, arreglando un contrato de $ 5 millones para una firma de consultoría donde trabajaba su esposa y embolsándose $ 100,000 más en reembolsos de vivienda y reubicación que las reglas de la organización. permitido. Fue despedido después de tres años y medio por presunta malversación de fondos de la NRA.

La demanda llega en un momento en que la NRA está tratando de seguir siendo relevante y una fuerza en las elecciones presidenciales de 2020 mientras busca ayudar al presidente Donald Trump a asegurar un segundo mandato.

Ha habido una guerra de facciones en curso dentro de la organización, enfrentando a algunos de sus partidarios más fervientes de los derechos de las armas y leales entre sí. La NRA ha negociado demandas con Ackerman McQueen, que elaboró algunos de sus mensajes más destacados durante décadas, y finalmente rompió los lazos con ella el año pasado y desechó su controvertida NRA-TV, que transmitió muchos de sus mensajes más controvertidos.

Las batallas internas alcanzaron un punto álgido en su reunión anual de 2019 en la que a su entonces presidente, Oliver North, se le negó un segundo mandato tradicional en medio de una pelea con LaPierre mientras buscaba revisar de forma independiente los gastos y las operaciones de la NRA. Acusó a LaPierre de ejercer control "dictatorial".

Chris Cox, el cabildero de la ANR y ampliamente visto como un probable sucesor de LaPierre, se fue después de ser acusado de trabajar detrás de escena con North para socavar a LaPierre.