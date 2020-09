Filtra audio de Biden con "agente ruso" y Trump lo utiliza a favor

WASHINGTON, Estados Unidos.- Las grabaciones filtradas no fueron una bomba política: las aparentes conversaciones telefónicas entre Joe Biden y el entonces presidente de Ucrania confirman en gran medida el relato de Biden sobre sus tratos en Ucrania.

Pero el audio entrecortado, revelado por un legislador ucraniano a quien funcionarios estadounidenses describieron el jueves como un "agente ruso activo" que ha tratado de difundir información errónea en línea sobre Biden, fue aprovechado por el presidente Donald Trump y sus partidarios para promover teorías de conspiración sobre el candidato demócrata. Las publicaciones en las redes sociales y los videos sobre las grabaciones se han visto millones de veces, según un análisis de Associated Press, a pesar de que la propia administración de Trump dice que se basan en "narrativas falsas y sin fundamento".

La proliferación del audio en las redes sociales muestra cómo las operaciones extranjeras destinadas a influir en las elecciones estadounidenses todavía están llegando fácilmente a los estadounidenses, a pesar de los esfuerzos de Facebook, YouTube y Twitter para frenar tal intromisión.

Dado que no hay evidencia de que las grabaciones fuertemente editadas hayan sido robadas o totalmente inventadas, han podido prosperar en línea, eludiendo las nuevas políticas que las empresas de redes sociales implementaron para evitar la interferencia extranjera en las elecciones de este año. Y a diferencia de 2016, cuando Rusia usó cuentas de redes sociales falsas o bots para emprender una campaña de desinformación, esta vez están siendo difundidas por usuarios legítimos de redes sociales estadounidenses.

"Ciertamente es una campaña de influencia", dijo sobre las grabaciones Nina Jankowicz, una compañera de desinformación del no partidista Wilson Center. "Es engañoso para una audiencia que no tiene la imagen completa".

Las grabaciones de las llamadas de Biden en 2016 con el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, fueron publicadas durante una conferencia de prensa en mayo por el parlamentario ucraniano Andrii Derkach, un graduado de una academia de espías de Moscú que se reunió el año pasado con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, para impulsar acusaciones de corrupción infundadas contra Biden y su hijo, Hunter.

El audio fue difundido rápidamente por figuras conservadoras, incluido el hijo mayor de Trump, y medios de comunicación conservadores en las redes sociales para alimentar teorías de conspiración en línea, especulaciones y desinformación sobre el papel de Biden en el despido del fiscal jefe de Ucrania cuando Biden era vicepresidente.

Los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos señalaron a Derkach en un comunicado el mes pasado en el que lo acusaron de ayudar a los esfuerzos rusos para socavar la candidatura de Biden. El jueves, el Departamento del Tesoro sancionó a Derkach, identificándolo como un "agente ruso activo" durante más de una década y culpándolo por difundir "acusaciones sin fundamento" a los votantes estadounidenses y tratar de influir en las elecciones.



Las preocupaciones sobre Derkach no han impedido que Trump impulse las grabaciones, retuitee un extracto del audio y luego un tweet de One America News Network que promocionaba "las cintas de soborno de Biden".

Es menos probable que las empresas de redes sociales prohíban material compartido por usuarios y sitios de Internet legítimos y auténticos.

"El proceso de adjudicación se vuelve mucho más complicado si se trata de un medio conocido real o un usuario estadounidense real o un usuario real en general", dijo Bret Schafer, miembro de desinformación digital y de medios de la Alliance for Securing Democracy, un grupo de expertos de Washington.

La esencia de las afirmaciones presentadas por Trump y sus partidarios es que Biden exigió el despido del principal fiscal ucraniano Viktor Shokin para proteger a Burisma, la compañía de gas natural donde Hunter Biden ocupaba un puesto en la junta, de una investigación criminal.

En una llamada telefónica editada que ahora circula en línea, Biden le dice a Poroshenko que destinará mil millones de dólares al país una vez que Shokin sea despedido.

Pero las teorías de corrupción han sido desacreditadas porque Shokin no tenía una investigación activa sobre el trabajo de Hunter Biden y porque Joe Biden, al buscar el despido de Shokin, representaba la posición oficial de la administración Obama, los aliados occidentales y muchos en Ucrania que percibían al fiscal como suave con la corrupción. En ese momento, Shokin enfrentaba críticas generalizadas por no procesar a los francotiradores que abrieron fuego contra los manifestantes de Kiev.

La campaña de Biden dice que considera que las llamadas están muy editadas. Las llamadas telefónicas de Biden y Poroshenko no se han hecho públicas, pero la administración Obama proporcionó resúmenes de las conversaciones en 2016, que incluyeron solicitudes de Estados Unidos para un nuevo fiscal general. Shokin fue derrocado en marzo de ese año.

Las grabaciones editadas que se difunden en línea se han reunido, lo que aumenta la probabilidad de que en el audio falten palabras y conversaciones o que se haya alterado el tiempo, dijo Stephan Moore, artista de sonido y profesor de la Universidad Northwestern que revisó los clips que circulan en YouTube para AP.

"Cualquiera que trabaje en audio sabe que las grabaciones de voz pueden alterarse drásticamente (incluso por alguien sin mucha habilidad) de maneras que cambian por completo su significado", dijo Moore en un correo electrónico.

Aún así, el audio se difundió rápidamente en las redes sociales, recogido por políticos conservadores como Mike Huckabee y programas de noticias como "Fox & Friends".

Las grabaciones se han reproducido más de 1,5 millones de veces en total en una colección de videos en YouTube, tuiteadas por Donald Trump Jr. a sus más de 5 millones de seguidores y escuchadas más de 4 millones de veces en un video en el popular conservador Ben Shapiro's Facebook. página.

Ha habido más de 117.000 menciones de Biden y el audio en Twitter desde mayo, según un análisis de Zignal Labs, una firma de monitoreo de redes sociales.

Los orígenes del audio son turbios. Derkach ha dicho que provienen de periodistas de investigación, aunque es posible que hayan sido robados por un servicio de inteligencia extranjero. Aún así, eso no es suficiente para violar las nuevas prohibiciones de los gigantes tecnológicos sobre la información pirateada, como los correos electrónicos demócratas robados de 2016.

Si bien están muy editadas, las grabaciones no parecen estar completamente fabricadas: los registros de la Casa Blanca confirman, por ejemplo, que Biden y Poroshenko hablaron el mismo día de la grabación que Trump retuiteó el mes pasado, a pesar de que están siendo utilizadas activamente por prominentes cifras de las redes sociales para alimentar la desinformación relacionada con las elecciones.

YouTube, por ejemplo, dijo que las grabaciones de audio no violan la política porque la empresa de tecnología no ha podido confirmar que se obtuvieron mediante piratería. La campaña de Biden solicitó a YouTube que eliminara las grabaciones con el argumento de que habían sido manipuladas para engañar a los espectadores, pero la compañía se negó, según una persona familiarizada con la solicitud que insistió en el anonimato para discutirla.

Twitter también dijo que el audio no viola sus políticas porque no está claro si las cintas se obtuvieron ilegalmente. Facebook no respondió a una solicitud de comentarios.

Esa es una laguna que los alborotadores nacionales y extranjeros tienden a seguir explotando antes del día de las elecciones, dijo Jankowicz.

"Si obtiene una información en manos del estadounidense adecuado, puede salirse de control y convertirse en noticia nacional en un par de días", dijo.