Fenomenal: Un proyecto que vuelve viral cualquier contenido para redes sociales

Sus creadores han logrado convertirlo en un proyecto viral en redes sociales y una plataforma exitosa para dar a conocer a un grupo de talentosos jóvenes actores y actrices, entre los que destaca Vanessa Ochoa, la más seguida y reconocida en redes.



Desde Guasave, Sinaloa, Fenomenal no conoce fronteras: ha alcanzado una audiencia de más de 100 millones de personas en todo el mundo, con la visualización de videos de calidad para las redes sociales que suman más de 1000 millones de reproducciones.



Estas cifras dan cuenta del éxito de Fenomenal Show, que produce contenidos originales y agradables para una audiencia global. “Creemos que la mejor forma de comunicar ideas a nivel visual es creando proyectos de diseño en el área que queramos, usando las herramientas adecuadas”, explican sus creadores.

La fórmula para lograr contenidos virales de calidad

Básicamente, optimizando los procesos de libreto, edición y producción de cualquier video para redes sociales. Pero para ello, hace falta realizar un trabajo previo y posterior a la publicación en sí.



En primer lugar, estos profesionales realizan un Estudio de mercado para analizar el público, sus gustos, necesidades, entre otras cosas, y ver cuáles son las tendencias a seguir. Luego, realizan la producción de contenido usando técnicas y equipos de alta gama, junto a profesionales que garanticen resultados de calidad.



Pero el trabajo no termina allí, una vez que se ha logrado un resultado que impacta a la audiencia, es necesario darle seguimiento a través de un análisis continuo para seguir mejorando. Y así es como logran sumar millones de seguidores y visualizaciones en cualquier cuenta de redes sociales.

¿Quiénes son los talentos que impulsa Fenomenal?

Tal y como mencionamos anteriormente, esta plataforma ha permitido dar a conocer a un grupo de jóvenes actores y actrices, entre los que destacan Elsa Soto, Pablo Bojórquez y la despampanante Vanessa Ochoa, quien se convierte en la más seguida y reconocida en redes sociales.



En efecto, Vanessa Ochoa, miembro del equipo de Fenomenal, se ha transformado en la estrella principal de sus producciones. Con apenas 24 años y más de 400 mil seguidores en las redes sociales, ha incrementado su popularidad día a día, impulsando definitivamente su carrera como actriz.



“Mi mayor hobbie es jugar y pasar tiempo con mis hijos, y tener muchos momentos a su lado. Mi sueño es viajar por el mundo, conocer partes exóticas y tener muchas experiencias y momentos. También sueño con tener muchas cosas, construir una casa, un auto último modelo, y siempre lograr todo lo que me proponga”, se presenta la influencer que destaca por su belleza y carisma, cautivando a la audiencia con cada publicación.



Otro nombre que ha alcanzado la fama gracias a fenomenal, es el de Pablo Bojórquez, “Para iniciar mi carrera como profesional a la edad de 18 años, ingresé a la Universidad Autónoma de Occidente en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, la cual me dio la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta: hacer videos para las redes, y que me conozcan muchas personas en el mundo… eso es lo más maravilloso que me ha pasado”, explica.



Elsa Soto es otra de las grandes apuestas de Fenomenal que no cesa de conseguir más y más seguidores: “Me gusta mucho asumir el reto que significa grabar videos, representar personajes y emociones. Soy una persona tranquila pero con mente muy activa. Creo que todo tiene una razón de ser y disfruto cada camino por el que me lleva la vida”, asegura la joven actriz de 23 años.



Otros actores que se viralizan con Fenomenal

Adán Chan, Diana Valverde y Oscar Quevedo son algunos de los nombres que crecen incesantemente en fama y éxito cada vez que publican un contenido creado por Fenomenal.



“Jamás me imaginé estar frente a las cámaras, siempre soñé estar detrás, pero ahora que vivo esta experiencia, mi timidez se ha ido poco a poco, y cada vez más estoy llegando a donde quiero”, explica Adán Chan con una prometedora carrera en los medios y las redes sociales.



Por su parte, Diana Valverde tiene casi 180.000 seguidores en Instagram y participa en casi todas las producciones de Fenomenal. “Me gusta mucho escuchar música, ver películas, cantar, bailar y grabar videos para YouTube”, se presenta la joven actriz y estudiante de Comunicación Social.



Oscar Quevedo es otro actor que promete una buena trayectoria en los medios y tiene un espíritu preparado para el éxito y sus metas muy claras: “Quiero poder aprender cada día más para en un futuro poder enseñar todo lo que he aprendido y tener mi propia marca de ropa y tennis personalizados”.

La importancia de escuchar a los seguidores y responder con el contenido adecuado

El éxito que obtienen los videos de estas actrices y actores en las redes sociales, es el resultado de muchos factores.

Además de su innegable talento para representar personajes y atraer con su carisma, hay detrás un equipo de profesionales que potencia los contenidos gracias a sus varios años de experiencia en el sector.



Por ello, estos profesionales comprenden la importancia de escuchar las necesidades de la audiencia. “Escuchamos el feedback de nuestros seguidores para entregar lo mejor”, aseguran desde Fenomenal.



Solo conociendo lo que quiere la audiencia, pueden crearse contenidos virales que, sin descuidar la calidad, inviten a más y más reproducciones. “Producimos contenido de calidad para redes sociales. Rodeados de personas inteligentes y apasionadas y con las mejores herramientas y enfoques a nuestra disposición, damos grandes pasos para crecer nuestro negocio”, aseguran.

Fenomenal ya ha reunido 2.6 millones de seguidores y va por más. Todo indica que a estos emprendedores mexicanos, les espera un futuro prometedor y que sus jóvenes talentos llegarán a lo más alto de las redes sociales, el cine y la TV.