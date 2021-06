Fastly: Amazon, Reddit y Twitch entre los grandes afectados por enorme apagón de internet

El sitio oficial del gobierno de Reino Unido -gov.uk- también se cayó, al igual que el de los diarios Financial Times, The Guardian y The New York Times.

El hashtag "InternetOutage" (apagón en enternet) empezó a ser tendencia en las redes sociales a medida que se encontraban más y más sitios web desactivados.

the best thing to happen during the internet outage is The Verge trying to use Google Docs, leaving editing on, and creating a piece of accidental net art pic.twitter.com/hxFzkNSRQa