Famoso forense concluye que pedófilo Jeffrey Epstein murió por homicidio

NUEVA YORK.- Un famoso patólogo forense neoyorquino examinó el cuerpo del delincuente sexual Jeffrey Epstein, y detalló que su muerte se debió a homicidio por estrangulamiento y no por suicidio, como había sido revelado oficialmente, de acuerdo por lo informado por medio como The New York Times.

Michael Baden, de 85 años y con más de 50 años de experiencia, fue entrevistado en un programa de la cadena Fox, donde habló de sus conclusiones respecto a la muerte del pedófilo.

Baden, quien fue contratado por un hermano de Epstein, señala que el multimillonario tenía dos fracturas en el lado izquierdo y derecho de su laringe, alrededor de la manzana de Adán, y arriba de este tuvo una fractura en el hueso hioides izquierdo.

"Esas tres fracturas son extremadamente inusuales en los ahorcamientos suicidas y podrían ocurrir mucho más comunes en el estrangulamiento homicida", dijo Baden.

“No he visto en 50 años dónde ocurrió eso en un caso de suicidio” añadió el médico, quien ha trabajado con casos como el del presidente John F. Kennedy, Phil Spector, OJ Simpson, entre otros.

También los ojos de Epstein presentaban hemorragias comunes en los estrangulamientos de asesinatos, pero son poco usuales cuando una persona atenta con su vida.

El patólogo forense indica que la situación, al tener evidencia de homicidio, debería investigarse.

Estas revelaciones difieren de la conclusión de la forense de Nueva York, Barbara Sampson, quien determinó que el multimillonario falleció de suicidio por ahorcamiento, con las sábanas de su celda.

Dichas telas son señaladas por Baden como una gran evidencia para proporcionar información sobre detalles que rodean la muerte del pedófilo.

El 23 de julio del presente año, Epstein fue puesto bajo vigilancia por suicidio al haber sido encontrado en el piso de su celda, con marcas en su cuello.

En la celda especial, tenía un compañero de cuarto, el cual posteriormente fue retirado.

El 10 de agosto, Epstein falleció en aquella retención especial, en la cual existen varios detalles que generan duda, como las rondas de los guardias.

Epstein había quedado solo por más de tres horas, cuando los oficiales debían hacer rondas de 30 minutos. Las cámaras de seguridad en las instalaciones también se vieron comprometidas, dijo Baden.

El multimillonario fue encarcelado mientras esperaba su juicio por tráfico sexual, violación y cargos de conspiración.

Muchos de los testimonios que participaron en su caso fueron por violación, aun cuando eran menores de edad.

Sus víctimas indican que el multimillonario utilizó sus conexiones con personas famosas o poderosas, además de su fortuna, para abusar de ellas durante años.

Con información de Daily Mail y Business Insider