Familiares de víctimas de tiroteo en Texas sufren sus pérdidas

UVALDE, Texas.— Jacklyn Cazares no había cumplido aún los 10 años, pero ya era una apasionada de mente objetiva que siempre buscaba ayudar a las personas necesitadas, mencionó su padre. Jacklyn y su prima segunda, Annabelle Rodríguez, eran especialmente unidas junto con otros tres compañeros de clase en la Escuela Primaria Robb.

Todos se han ido ahora”, dijo Javier Cazares. “Todos sus pequeños mejores amigos también fueron asesinados”.

Las niñas se encontraban entre los 19 estudiantes asesinados el martes pasado, cuando un joven armado de 18 años se atrincheró en un salón de clases de cuarto grado en la escuela en la ciudad de Uvalde, en el suroeste de Texas, y comenzó el tiroteo. Ahora las familias de las y los fallecidos solo pueden aferrarse a los recuerdos.

Jacklyn habría cumplido 10 años el 10 de junio y, a pesar de su corta edad, era madura y compasiva.

Ella tenía una voz”, dijo su padre. “A ella no le gustaban los matones, no le gustaba que molestaran a los niños. En definitiva, lleno de amor. Tenía un gran corazón”.

“Ella era un personaje, una pequeña apasionada”

Cázares llevó a su hija a la escuela el martes; tenía una ceremonia de premiación esa mañana. Aproximadamente 90 minutos después, la familia recibió la llamada de que un tirador activo estaba en la escuela.

Conduje como un murciélago fuera del infierno”, dijo. “Mi bebé estaba en problemas”.

“Había más de 100 personas esperando, fue caótico”, dijo sobre la escena en la escuela. Se impacientó con la respuesta de la policía e incluso planteó la idea de entrar corriendo a la escuela con otras personas.

Cazares dijo que su sobrina siguió una ambulancia al hospital y vio a Jacklyn dentro. La familia entera pronto se unió y presionó a los funcionarios del hospital para obtener información durante casi tres horas. Suplicaron, lloraron y les mostraron fotos de su hija. Finalmente, un pastor, un policía y un médico se reunieron con ellos.

Mi esposa hizo la pregunta: '¿Está viva o falleció?'”, dijo Cazares. "Dijeron, 'No, se ha ido'".

Cazares luchó por contener las lágrimas mientras reflexionaba sobre cuánto tiempo estuvo su hija en el salón de clases con el tirador antes de que la mataran. Éncuentra algo de consuelo en creer que, en sus últimos momentos, Jacklyn estaba haciendo lo que era natural para ella: ayudar a sus compañeros de clase.

Nos consuela el corazón saber que ella fuese una de las que fue valiente y trató de ayudar tanto como pudo”, dijo.

Alithia Ramírez

Ryan Ramírez también corrió a Robb Elementary cuando se enteró del tiroteo, con la esperanza de encontrar a su hija Alithia y llevarla a casa, informó KTRK-TV. Sin embargo, Alithia también estaba entre las demás víctimas.

Maite Rodríguez

Maite Rodríguez, de 10 años, siempre fue una niña de "A" en la escuela, de hecho, sólo tuvo una mala nota cuando las clases fueron por Zoom durante la pandemia. Se suponía que el día de su muerte sería un día de triunfo.

Maite estuvo en el cuadro de honor de A y B este año y fue reconocida públicamente en una asamblea el martes, según dijo Ana Rodríguez, su madre.

“Ella trabajó duro, yo sólo la animé”, dijo Rodríguez en una entrevista el jueves en la mesa de su comedor, que mostraba un ramo de rosas rojas, el certificado del cuadro de honor y fotos de Maite.

A Maite le gustaba especialmente la educación física. Después de su muerte, su maestra le envió un mensaje de texto a su madre diciéndole que era muy competitiva en el kickball y que corría más rápido que todos los niños.

Maite era enfocada, competitiva, inteligente, brillante, hermosa, feliz”, dijo su madre.

Como estudiante de jardín de infantes, Maite dijo que quería ser bióloga marina y se aferró firmemente a esa meta. Investigó un programa en la Universidad Texas A&M en Corpus Christi y le dijo a su madre que estaba decidida a estudiar allí.

Ella estaba tan motivada. Definitivamente ella era especial. Iba a ser algo, iba a ser algo muy, muy especial”.

Rodríguez recibió un flujo constante de visitantes y dijo que no ha comenzado a afligirse. Estaba profundamente conmovida por uno de los amigos de su hermano, quien recientemente se graduó de Texas A&M y le dio el cilindro de cartón rojo que contenía el diploma.

Rodríguez no quería revivir los eventos del martes, pero estaba molesta por los informes de que la policía esperó afuera de la escuela mientras se realizaban los disparos. Ella dijo que aboga por leyes de armas más estrictas.

Irma García

El dolor solo creció el jueves con la confirmación de que el esposo afligido de una de las maestras asesinadas, Irma García, de 48 años, había muerto el jueves.

Joe García, de 50 años, había dejado flores en el funeral de su esposa el jueves por la mañana, informó The New York Times. Él “prácticamente se cayó” después de regresar a casa y murió de un ataque al corazón, dijo su sobrino John Martínez al periódico.

La Arquidiócesis de San Antonio y la funeraria Rushing-Estes-Knowles confirmaron la muerte de Joe García a The Associated Press. AP no pudo comunicarse de forma independiente con los miembros de la familia García el jueves.

Casados durante 24 años, la pareja tuvo cuatro hijos. En una publicación en el sitio web de la escuela al comienzo del año escolar presentándose a su clase, Irma García escribió sobre su amor por la barbacoa, escuchar música y tomar "cruceros por el campo" al pueblo cercano de Concan.

El año escolar, programado para terminar el jueves, fue el año número 23 de enseñanza de Irma, todo en la Escuela Primaria Robb. Anteriormente había sido nombrada maestra del año de la escuela y recibió en 2019 el Premio Trinity a la Excelencia en Educación de la Universidad Trinity.

Durante cinco años, Irma había enseñado junto con Eva Mireles, quien también fue asesinada.

Eva Mireles

Mireles también publicó en el sitio cuando comenzó el año escolar, señalando que había estado enseñando durante 17 años. Ella citó a su "familia solidaria, divertida y amorosa".

¡Bienvenidos al cuarto grado! ¡Tenemos un año maravilloso por delante!” escribió.

No querían ir a la escuela

El nieto de Carmelo Quiroz, Jayce Luevanos, de 10 años, había suplicado ir con su abuela el martes mientras acompañaba a la clase de jardín de infantes de su bisnieta al zoológico de San Antonio. Sin embargo, mencionó que la familia le dijo a Jayce que no tenía sentido faltar a la escuela tan cerca del final del año. Además, a Jayce le gustaba la escuela.

Por eso le duele tanto a mi esposa, porque él quería ir a San Antonio”, dijo Quiroz a USA Today. “Estaba tan triste que no podía ir. Tal vez si se hubiera ido, estaría aquí”.

La prima de Jayce, Jailah Nicole Silguero, de 10 años, también quería faltar a la escuela ese día. La madre de Jailah, Veronica Luevanos, dijo entre lágrimas a Univision que Jailah parecía sentir que algo malo iba a pasar.

La amiga de Jailah, Nevaeh Alyssa Bravo, también fue asesinada y su tía notó que el primer nombre de Naveah es cielo escrito al revés. En una publicación de Facebook, Yvonne White describió a Nevaeh y Jailah como "Nuestros ángeles".

Sus hijos estaban ahí tirados

Dos hombres que respondieron al tiroteo, encontraron a sus propios hijos entre las víctimas.El ayudante del alguacil del condado de Uvalde, Félix Rubio, y su esposa, habían estado en la escuela el martes por la mañana para celebrar con su hija, Alexandria "Lexi" Aniyah de 10 años, ya que la alumna de cuarto grado había hecho el cuadro de honor con todas las A y recibió un premio de buen ciudadano.

En una publicación de Facebook, Kimberly Rubio escribió: “Le dijimos que la amábamos y que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos idea de que esto era un adiós”.

El asistente médico, Ángel Garza, también se apresuró a la escuela e inmediatamente encontró a una niña cubierta de sangre entre los niños aterrorizados que salían del edificio.

No estoy herida; le disparó a mi mejor amiga”, le dijo la niña a Garza cuando le ofreció ayuda. “Ella no está respirando. Ella sólo estaba tratando de llamar a la policía”.

Su amiga era Amerie Jo Garza, la hijastra de Angel Garza. Amerie era una niña feliz que hizo el cuadro de honor y le encantaba pintar, dibujar y trabajar en arcilla.

Ella era muy creativa”, dijo su abuela Dora Mendoza. “Ella era mi bebé. Cada vez que veía flores, las dibujaba”.

Hillcrest Memorial Funeral Home, que se encuentra al otro lado de la calle de Robb Elementary, comenzó a publicar breves obituarios de algunas de las víctimas. Estaba ayudando a las familias de las víctimas del tiroteo sin costo alguno para los funerales. Se crearon páginas de GoFundMe para muchas de las víctimas, incluida una en nombre de todas las víctimas que ha recaudado más de $3 millones.

