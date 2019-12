Familia identifica a víctima de tiroteo en base militar de Florida

Miami.- La familia de Joshua Kaleb Watson, una de las tres víctimas mortales del tiroteo desatado este viernes en una base aeronaval de Florida por un integrante de la Fuerza Aérea saudí, publicó su nombre e informó de que el joven de 23 años murió como "un héroe", pues ayudó a salvar la vida de otros.



Joshua Kaleb Watson, quien se había graduado recientemente en la Academia Naval, fue alcanzado por varios disparos, pero logró salir afuera del edificio donde estalló el tiroteo y "le dijo al primer equipo de salvamento llegado allí dónde estaba el atacante", según escribió su hermano Adam en las redes sociales.



Esos detalles fueron muy valiosos", subrayó Adam Watson, quien no dudo en calificar a su hermano como un "héroe", pues "con su vida" salvó la de "otros muchos".



Watson es el primero de los muertos en el tiroteo que es identificado, aunque no lo han hecho las autoridades sino su propia familia.



La investigación del tiroteo, a cargo del FBI (policía de investigaciones), se realiza en absoluto secreto y desde el viernes no se ha dado nueva información oficial.



Sí se sabe que el autor de los disparos era un teniente saudí, cuyo nombre, Mohammed Saeed Alshamrani, fue filtrado a algunos medios, el cual estaba recibiendo formación en la Estación Aeronaval (NAS) de Pensacola y que fue "neutralizado" por un integrante de la oficina del alguacil del condado Escambia.



Hasta ahora no ha sido calificado como un acto terrorista, pero hay medios, como la cadena ABC, The New York Times y el Daily Mail, que han publicado un "manifiesto" atribuido al atacante en el que critica el apoyo estadounidense a Israel y declara "odio" a EE.UU.



Algunos de esos medios dicen también que seis saudíes han sido detenidos para ser interrogados, incluyendo tres que fueron vistos filmando cerca de la base.

, reza el texto en las redes sociales atribuido al autor del tiroteo.



Ocho personas fueron hospitalizadas por heridas sufridas en el tiroteo, incluidos dos miembros de la oficina del alguacil de Escambia, pero su estado no corre peligro.



El tiroteo tuvo lugar en un edificio de la base donde se imparten clases y abarcó dos pisos, según información oficial.



El acceso a la Estación Aeronaval de Pensacola sigue cerrado, salvo para el personal esencial para su funcionamiento, según un comunicado de las autoridades.



Según informó este viernes un portavoz de la Armada, es común el entrenamiento de extranjeros en bases estadounidenses y actualmente hay por lo menos unos 200 estudiantes internacionales en la de Pensacola.