Falso aviso de reapertura de puentes fronterizos, crea confusión

NOGALES, Arizona.- En los días recientes circuló por redes sociales un supuesto aviso sobre la "reapertura de puentes internacionales" para el próximo lunes 22 de junio, generando confusión a las personas que desean cruzar hacia Estados Unidos.

Si bien esta imagen tiene el logotipo del Departamento de Seguridad Interior (HSD), debajo se ve el anuncio de la supuesta reapertura con tipografía distina.

Solo en Tamulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuhua existen puentes que comunican al país con el estado de Texas, pero nunca fueron cerrados.

La restricción vigente aplica a viajes no esenciales y termina el 22 de junio, en caso de que las autoridades fronterizas de México y EU no extiendan el plazo, quienes quieran cruzar la frontera de manera "no esencial" lo podrán hacer desde el día 23 de junio.

Por ahora las siguientes el siguiente esquema muestra las razones por las que las personas pueden cruzar la frontera durante la contingencia, tengan o no visa, quienes no la posean podrán cruzar por urgencia, como tratamientos médicos y motivos educativos.