Facebook suspende la cuenta de Donald Trump durante dos años

Getty Images Donald Trump dijo que la suspensión era "un insulto" para los millones de estadounidenses que votaron por él en las elecciones presidenciales de 2020.

Facebook anunció este viernes que la suspensión de las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente estadounidense Donald Trump se extenderá por dos años.

Trump ya había sido excluido indefinidamente de ambas redes sociales en enero a raíz de las publicaciones que hizo sobre el asalto al Capitolio de EE.UU., ocurrido durante la certificación de los resultados de las elecciones de noviembre 2020, en las que ganó el demócrata Joe Biden.

Pero en mayo, la Junta de Supervisión de Facebook criticó que la sanción contra Trump fuera indefinida.

Facebook dijo este viernes que las acciones del exmandatario republicano fueron "una grave violación de las reglas" de la plataforma.

Trump respondió que la suspensión era "un insulto" para los millones de estadounidenses que votaron por él en noviembre.

Además de anunciar esta decisión, Facebook también dijo que pondría fin a la excepción que protegía a los políticos de algunas reglas de moderación de contenido.

La red social anunció que ya no les daría inmunidad por contenido engañoso o abusivo bajo la excusa de que sus comentarios pudieran tener interés periodístico.

¿Qué dijo Facebook?

La suspensión de Trump se contará a partir de la fecha de la sanción inicial, el 7 de enero, dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg, en un comunicado difundido este viernes.

"Dada la gravedad de las circunstancias que llevaron a la suspensión de Trump, creemos que sus acciones constituyeron una grave violación de nuestras reglas que merecen la pena más alta disponible", agregó.

"Si determinamos que todavía existe un riesgo grave para la seguridad pública, ampliaremos la restricción por un período de tiempo determinado y continuaremos reevaluándola hasta que ese riesgo haya disminuido", dijo también.

Getty Images Donald Trump podrá volver a Facebook en enero de 2023.

Además, a su regreso, si cometiera cualquier otra violación de las normas, Trump estará sujeto a "un estricto conjunto de sanciones que escalarían rápidamente", según Clegg.

¿Cómo respondió Trump?

En una declaración emitida por su comité de acción política Save America, Trump dijo este viernes que "el fallo de Facebook es un insulto a los 75 millones de personas que han batido récords, además de muchos otros, que votaron por nosotros..."

"No se les debe permitir que se salgan con la suya con esta censura y silenciamiento, y en última instancia, ganaremos. ¡Nuestro país no puede soportar más este abuso!", añadió.

En una segunda declaración sobre la suspensión de dos años, Trump atacó al fundador de Facebook.

"La próxima vez que yo esté en la Casa Blanca no habrá más cenas, a petición suya, con Mark Zuckerberg y su esposa", dijo el expresidente. "¡Todo será negocio!"

La decisión de Facebook le permite a Trump regresar a la plataforma antes de las elecciones presidenciales de 2024.

Ahora se está preparando para realizar nuevamente los mítines en persona a gran escala que solía organizar durante sus campañas y presidencia. Uno de los primeros está planeado en Dallas, Texas, a principios de julio, según medios locales.

Reuters El asalto al Capitolio se produjo durante la certificación de los resultados de las elecciones que le dieron la victoria a Joe Biden.

A principios de esta semana, From the Desk of Donald J. Trump, la plataforma de comunicación establecida por Trump a raíz de sus suspensiones en redes sociales, cerró permanentemente.

Además de Facebook, que tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales, Trump también fue expulsado de Twitter, YouTube, Snapchat, Twitch y otras plataformas de redes sociales a causa de los disturbios en el Capitolio en enero.

En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un aliado republicano de Trump, firmó la primera ley en EE.UU. que sanciona a las empresas de tecnología por expulsar a los políticos.

"Esto es una gran decisión"

Análisis de Amol Rajan, editor de Medios

El dilema de Facebook sobre Trump fue complejo y estaba garantizado que molestaría a millones de personas. El hecho es que, cualquiera que fuera la decisión, estaba destinada a polarizar a la gente.

Pero para ser claros: hoy Facebook, la red social más grande del mundo, le ha negado el acceso a su megáfono a un hombre por el que votaron 74 millones de personas. No solo lo conocían o lo aprobaban. Votaron por él para ser presidente de EE.UU. Esa es una gran decisión.

¿Cuál es la nueva política de Facebook?

Facebook dijo que las figuras públicas que violen sus reglas al incitar disturbios o violencia serán suspendidas por un mes o, en casos más serios, hasta por dos años.

Esta medida es parte de un esfuerzo por deshacer la política anterior que permitía un discurso político por tener interés periodístico, a pesar de la posibilidad de que pueda causar daño.

Las publicaciones que se consideren dignas de una excepción, a pesar de posibles infracciones, aún pueden permitirse, pero Facebook les pondrá una etiqueta de advertencia. La compañía dice que ya no tratará "el contenido publicado por los políticos de manera diferente".

"En cambio, simplemente aplicaremos nuestra prueba de equilibrio de interés periodístico de la misma manera a todo el contenido, midiendo si el valor de interés público del contenido supera el riesgo potencial de daño", señala.

La Junta de Supervisión de la compañía determinó que la suspensión inicial de Trump era apropiada, pero que no había ninguna razón para que la prohibición se mantuviera indefinidamente.

La junta independiente, financiada por Facebook, tiene 20 miembros que pueden tomar decisiones vinculantes sobre el contenido de la plataforma. Entre los miembros se encuentran juristas, periodistas, expertos en libertad de expresión y un ex primer ministro de Dinamarca.

La suspensión de Trump se anunció el mismo día en que las autoridades reguladoras de Europa y Reino Unido empezaron una investigación antimonopolio para determinar si Facebook hizo mal uso de los datos de sus clientes.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.