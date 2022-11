FOTOS: Fisicoculturista cuenta cómo usar esteroides le dejó acné, cicatrices y forúnculos

IRLANDA.- Dave Hartrey, de 24 años, advirtió cómo el haber tomado esteroides durante su camino como fisicoculturista le dejó su cuerpo lleno de cicatrices, forúnculos y acné.

Tras lograr escapar del mundo de los esteroides, Hartrey abrió una cuenta de TikTok donde comparte su historia con la finalidad de alertar a otros.

De acuerdo con Dave, él comenzó a usar esteroides a los 20 años porque quería convertirse en fisicoculturista.

Siempre he sido un gran defensor del fitness y he trabajado de vez en cuando desde que tenía 15 años. Cuando tenía 20 años, comencé a entrenar con un culturista y realmente disfruté entrenar con él, así que decidí seguir la ruta del culturismo también. Cuando vas al gimnasio y empiezas a progresar, la gente te acusa de tomar esteroides, y como el culturismo es una carrera corta, decidí simplemente hacerlo”, dijo.

Dave Hartrey. Foto: Caters News vía Daily News

La importancia de conocer el funcionamiento de los esteroides: Dave

Dave declaró que es importante que se sepa cómo funcionan los esteroides, pues si se toma testosterona es posible que el cuerpo deje de producirla de manera normal y con el mismo nivel, además de que existen otros peligros.

El joven contó que sus esteroides los consiguió con un compañero del gimnasio, y en este punto no los recomienda debido a que “podrías estar tomando cualquier cosa”.

Si bien no suele informarse sobre los efectos secundarios del uso de esteroides, se cree que estos medicamentos pueden causar brotes de acné, pues si bien a Dave le ayudaron a aumentar su volumen, también provocaron varios efectos en su piel.

Con su uso, Dave explicó que tuvo dos brotes severos de acné y forúnculos, estos últimos son descritos como protuberancias dolorosas que se encuentran llenas de pus debajo de la piel.

Dave Hartrey. Foto: Caters News vía Daily News

Pese al primer brote continuó tomando esteroides

Durante su primer brote en la espalda, ocurrido en 2020, Dave redujo la cantidad de esteroides que tomaba, pues como tenía bastante tiempo preparándose para un concurso de fisicoculturismo decidió no dejarlos de tomar.

“Consulté a algunos de los mejores entrenadores en el negocio. Confié en ellos y confié en sus consejos, y tratamos de llegar a un ciclo en el que no estallara.”, dijo

No obstante, en febrero de 2021, Dave tuvo un segundo brote y hubo muchos más forúnculos en diferentes lugares como la espalda, pecho, cara y brazos.

Aún así, Dave siguió tomando esteroides por su amor al fisicoculturismo, señala Daily Mail.

“Casi al mismo tiempo, me invitaron a entrenar con algunos de los mejores culturistas y para mí, esto fue enorme. Estaría entrenando con algunos de mis mayores héroes”, agregó.

Dave Hartrey. Foto: Caters News vía Daily News

Dave decide dejar de tomar esteroides

Con todo lo que pasaba en su vida con respecto al fisicoculturismo y la presión de la vida diaria, los forúnculos de su espalda comenzaron a estallar y empezó a sufrir de dolor físico, fue entonces cuando Dave decidió retirarse de este programa de ejercicio y dejar de tomar esteroides, aunque aún así sufrió un brote aún más severo que le provocó un “dolor agonizante” que lo dejó encerrado en casa durante nueve meses.

“Tenía tantas llagas abiertas en la espalda que tuve que quedarme en la casa durante nueve meses mientras sanaban. Los forúnculos se habían reventado y luego necesitaban sanar adecuadamente”, explicó.

Las consecuencias de los esteroides

Al pasar el tiempo, Dave quedó con cicatrices profundas en la espalda, pecho y brazos.

También se encuentra en busca de médicos que lo ayuden a deshacerse de las marcas que cubren la mayor parte de su cuerpo.

"Ahora estoy en una lista de espera para una consulta sobre cómo quitarme las cicatrices con láser o inyectarme, pero todavía no tengo planes concretos. ¡Hacerlo me va a costar 250 euros por sesión y en este momento, no estoy exactamente seguro de cuántas sesiones necesitaré! No puedo sentarme aquí y decir que estoy 100% feliz conmigo mismo, probablemente tendré estas cicatrices por el resto de mi vida", dijo.

“Esta experiencia me ha dado mucha perspectiva, he crecido mucho y me alegro de tener esta plataforma en TikTok para ayudar a otros”, agregó.

A pesar de ya no sentir dolor, Dave dice que las cicatrices pueden causar una picazón increíble y es algo con lo que probablemente tendrá que vivir por el resto de su vida.