FBI desplega a 80 agentes en busqueda de Robert Card, principal sospechoso de tiroteos en Maine

LEWISTON.- En conferencia de prensa, la senadora Susan Collins informó este jueves que el FBI cuenta con 80 agentes activos en la búsqueda de Robert Card, el presunto resposanble del doble tiroteo de la noche del pasado miércoles en la ciudad de Lewiston, en Maine.

Del mismo modo, el diario estadounidense The New York Times reveló que elementos de la policía se encuentran en la granja de la familia del sospechoso en Bowdoin, donde se reporta que fueron escuchados cuatro ruidos fuertes que no parecían ser disparos de arma de fuego.

Tras ser entrevistaa por el FBI, la cuñada del sospechoso declaró que su familia está colaborando con los agentes en la inspección de todas las propiedades de su granja familiar, y los agentes han bloqueado la carretera.

Se cree que el sospechoso, un militar de reserva de 40 años, está armado y representa un peligro, por lo que se ha instado a la población local a refugiarse, lo que ha resultado en la suspensión de las clases en las escuelas.

Hasta el momento, Card enfrenta ocho cargos por asesinato, que corresponde al número de víctimas que han sido identificadas hasta ahora, pero se anticipa que el número de cargos se igualará al número de fallecidos.

Este evento constituye el tiroteo más letal que Estados Unidos ha enfrentado en lo que va del año. Los incidentes tuvieron lugar alrededor de las 18:56 hora local del miércoles en una bolera y un restaurante de la ciudad.