FBI confisca teléfonos y un iPad al alcalde de Nueva York, Eric Adams, en medio de investigación sobre recaudación de fondos

NUEVA YORK.-La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confiscó discretamente teléfonos y un iPad al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, a principios de esta semana como parte de una investigación sobre recaudación de fondos políticos durante su campaña de 2021, reveló el viernes su abogado.

Los decomisos ocurrieron mientras Adams salía de un evento público en Manhattan, según un comunicado del abogado del alcalde, Boyd Johnson.

El lunes por la noche, el FBI se acercó al alcalde después de un evento. El alcalde cumplió de inmediato con la solicitud del FBI y les proporcionó dispositivos electrónicos", dijo Johnson. "El alcalde no ha sido acusado de ningún delito y continúa cooperando con la investigación".

La confiscación de los dispositivos, informada por primera vez por The New York Times, ocurrió cuatro días después de que agentes federales registraran la casa en Brooklyn de la principal recaudadora de fondos de la campaña de Adams, Brianna Suggs. Esa búsqueda llevó al alcalde a cancelar un viaje planeado para reunirse con funcionarios de la Casa Blanca en Washington y regresar en su lugar a Nueva York.

En un comunicado el viernes, Adams, un ex capitán de policía, dijo que no tiene "nada que ocultar".

Como ex miembro de las fuerzas del orden, espero que todos los miembros de mi personal sigan la ley y cooperen plenamente con cualquier tipo de investigación, y seguiré haciendo exactamente eso", dijo.

La revelación de la confiscación es la evidencia más clara hasta ahora de que los investigadores federales están interesados en Adams, quien anteriormente mantuvo una distancia prudencial de los escándalos éticos que han afectado a varios de sus asociados.

Adams, un demócrata, no dijo nada públicamente sobre la confiscación de sus teléfonos cuando se reunió con periodistas el miércoles e insistió en que no estaba al tanto de ningún comportamiento indebido por parte de miembros de su equipo de campaña. Dijo que estaría "sorprendido" si alguien en su campaña actuara inapropiadamente.

Pero en su declaración del viernes, el abogado de Adams dijo que habían "descubierto que un individuo había actuado recientemente de manera inapropiada". Su portavoz de campaña se negó a identificar a la persona involucrada o decir qué hicieron mal.

Después de enterarse de la investigación federal, se descubrió que un individuo había actuado recientemente de manera inapropiada. En aras de la transparencia y la cooperación, este comportamiento se informó de inmediato y de manera proactiva a los investigadores", dijo Johnson, sin ofrecer más detalles.

Representantes del fiscal federal en Manhattan y del FBI declinaron hacer comentarios.

El enfoque de la investigación no ha sido divulgado públicamente por los fiscales, pero una orden de registro obtenida por The New York Times indicó que las autoridades están examinando si la campaña de Adams conspiró con el gobierno turco para recibir donaciones de fuentes extranjeras, canalizadas a través de donantes ficticios.

La orden también solicitó información sobre el uso del programa de fondos coincidentes de la ciudad de Nueva York por parte de Adams, que proporciona a los candidatos un multiplicador de ocho veces de las primeras donaciones de un residente de la ciudad.

Durante el verano, los fiscales de Manhattan presentaron cargos contra seis personas que presuntamente intentaron manipular el programa de recaudación de fondos para canalizar decenas de miles de dólares a la campaña electoral de Adams en 2021. Adams no ha sido acusado en ese caso.

Un portavoz de la campaña dijo que el FBI ha devuelto algunos, pero no todos, los dispositivos de Adams.

Las fotos muestran que Adams habló el lunes por la noche en un evento de concienciación sobre el autismo en la Universidad de Nueva York. Al día siguiente, su portavoz anunció que Adams no viajaría a Puerto Rico para una conferencia anual a la que asisten ampliamente los políticos de Nueva York.

En su conferencia de prensa del miércoles, Adams les dijo a los periodistas que su ausencia en la conferencia fue el resultado de la "grave crisis fiscal" de Nueva York, agregando que no sería apropiado "tener una camisa floreada tumbado en una playa bebiendo una margarita". Estaba programado para recibir un premio humanitario en la conferencia, según un volante del evento.

El demócrata también reiteró declaraciones anteriores de que no tenía conocimiento personal de ninguna recaudación de fondos indebida y que no creía tener nada que temer personalmente de la investigación. Elogió a Suggs, de 25 años, como una "joven brillante" que "siguió las reglas".

Suggs ha declinado hacer comentarios a través de un portavoz.

En ese momento, el principal abogado de la alcaldía confirmó que la administración estaba en comunicación con los fiscales federales, pero se negó a discutir en qué consistía eso.

Trayectoria de Adams

Adams, de 63 años, fue elegido alcalde hace dos años y ha estado en el cargo desde enero de 2022. Ingresó a la política después de una carrera policial de 22 años, sirviendo como senador estatal y en el cargo en gran parte ceremonial de presidente del condado de Brooklyn antes de postularse para alcalde.

Un centrista político, Adams se destacó en el mensaje de mano dura contra el crimen para ganar la primaria demócrata de 2021 antes de vencer al republicano Curtis Sliwa en las elecciones generales.

En septiembre, el principal funcionario de seguridad de edificios de Adams, Eric Ulrich, fue acusado de recibir 150 mil dólares en sobornos y regalos indebidos de asociados y devolverlos con favores que incluyeron acceso a altos funcionarios, incluido Adams, y ayuda para hacer negocios con la ciudad.