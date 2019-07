Explota bomba fuera de universidad en Kabul, mueren 8 personas; 33 resultan heridos

KABUL, Afganistán (AP) - Una poderosa bomba explotó el viernes frente a las puertas de la Universidad de Kabul en la capital afgana, matando al menos a ocho personas e hiriendo a 33, según la policía y funcionarios de salud.

Varios de los heridos se encontraban en estado crítico, dijeron.

Ningún grupo se responsabilizó de inmediato por el ataque, el último en atacar a Kabul. Tanto los talibanes como el grupo del Estado Islámico a menudo realizan bombardeos a gran escala en la ciudad. Los talibanes generalmente atacan a las fuerzas afganas y a los funcionarios gubernamentales, y el Estado Islámico también suele atacar a los chiítas minoritarios.

La explosión de la madrugada también incendió dos vehículos, aunque no estaba claro si el ataque fue llevado a cabo por un terrorista suicida o una bomba detonada a distancia, dijo el portavoz de la policía de Kabul, Ferdous Faramarz.



El portavoz del Ministerio de Salud, el Dr. Wahidullah Mayar, publicó los peajes de víctimas y tuiteó: "Todos los pacientes heridos fueron evacuados a nuestros hospitales y han estado recibiendo el tratamiento requerido".

Después de los informes iniciales de seis muertos, Mayer dijo que dos personas murieron a causa de sus heridas y que el número de heridos aumentó a 33, tras los informes de los hospitales de la ciudad.

El recinto universitario alberga varios albergues donde muchos estudiantes permanecen durante el verano, asisten a clases y trabajan en proyectos de investigación. La universidad es mixta y tiene mujeres que asisten a clases junto a los hombres, algo a lo que se oponen los talibanes, diciendo que aceptan educación para mujeres pero que debería ser segregada.

Aunque el viernes es el comienzo del fin de semana en Afganistán, Massoud, un profesor de economía de la universidad que, como muchos afganos, usa un solo nombre, dijo que varios abogados estaban haciendo sus exámenes para convertirse en jueces cuando ocurrió la explosión.

No estaba claro de inmediato si los abogados eran el objetivo. En los últimos meses, al menos dos profesores de la Universidad de Kabul con supuestos vínculos con la filial del Estado Islámico de Afganistán han sido arrestados, y el año pasado el muro que rodea a la universidad estaba adornado con un graffiti que decía: "Viva la vida Daesh", el nombre árabe del islámico. Grupo estatal

Un funcionario de inteligencia del Departamento de Defensa de los EE. UU. Dijo a The Associated Press que la afiliada de IS ha incrementado sus esfuerzos para reclutar estudiantes de las universidades de Kabul, particularmente aquellos que tienen conocimientos de tecnología, para ampliar la fuerza y el alcance del grupo. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios de comunicación.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid dijo que no estaba al tanto de ninguna participación talibán en el ataque del viernes.

En un ataque de 2016, 13 personas murieron, en su mayoría estudiantes, y más de 40 personas resultaron heridas cuando los militantes atacaron la Universidad Americana en Kabul. En ese ataque, un coche bomba explotó fuera de las puertas de la universidad, seguido de un ataque de ampollas, de una hora de duración, en el que hombres armados recorrieron el recinto disparando a estudiantes y maestros.

También el viernes, una mina en el camino mató a cinco personas que viajaban en un automóvil en la provincia oriental de Ghazni. Sus identidades no fueron conocidas de inmediato. No hubo ninguna reclamación de responsabilidad por ese ataque, aunque los talibanes controlan vastas secciones de la provincia.

Los talibanes controlan aproximadamente la mitad de Afganistán ahora y están en su mejor momento desde la derrota de 2001, cuando la invasión liderada por Estados Unidos derrocó a su gobierno de cinco años que había albergado al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Bin Laden fue asesinado en una redada de SEAL de la Marina de los EE. UU. De 2011 en su complejo en la ciudad guarnición paquistaní de Abbottabad. Los líderes militares y de inteligencia de Pakistán han negado repetidamente cualquier conocimiento de la presencia de bin Laden en su país.