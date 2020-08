Explosión en Líbano fue equiparable a un sismo de magnitud 3.5 y se escuchó hasta Chipre

BEIRUT, Líbano.- Una explosión masiva sacudió Beirut este martes, aplastando gran parte del puerto de la ciudad, dañando edificios a través de la capital y enviando una nube gigante en forma de hongo al cielo. Más de 70 personas murieron y 3 mil resultaron heridas, con cuerpos enterrados en los escombros, dijeron las autoridades.

No está claro qué causó la explosión, que golpeó con la fuerza de un terremoto de magnitud 3.5, según el Centro de Geociencias de Alemania (GFZ, por sus siglas en inglés). Además, se escuchó y se sintió tan lejos, a través del Mediterráneo, hasta Chipre ubicado a más de 200 kilómetros del incidente

El ministro del Interior del Líbano dijo que parecía que una gran cantidad de nitrato de amonio había detonado en el puerto. La repentina devastación agobió a un país que ya estaba luchando con la pandemia de coronavirus, así como una grave crisis económica y financiera.

Durante horas después de la explosión, la más destructiva en toda la conflictiva historia del país, desde todos los puntos de la ciudad las ambulancias acudieron rápidamente para trasladar a los lesionados. Los hospitales se llenaron rápidamente más allá de su capacidad, pidiendo suministros de sangre y generadores para mantener sus luces encendidas.

En las cuadras alrededor del puerto, los residentes ensangrentados se tambalearon por las calles con autos volcados y llenos de escombros de los edificios destrozados. Helicópteros del ejército ayudaron a combatir los incendios en el punto de la detonación.

El ministro del Interior, Mohammed Fahmi, declaró a una estación de televisión local que parece que la explosión fue causada por más de 2 mil 700 toneladas de nitrato de amonio, que se permanecían en un almacén del muelle, tras haber sido confiscado de un buque de carga en 2014. Testigos informaron haber visto una nube naranja como la que libera el gas tóxico de dióxido de nitrógeno, después de una explosión que involucra nitratos.

Los videos mostraron lo que parecía ser un incendio en erupción en las inmediaciones justo antes del evento. Mientras que las estaciones de televisión locales apuntaron a que estaba involucrado un almacén de fuegos artificiales. El siniestro pareció extenderse a un edificio cercano, provocando la explosión más masiva, enviando una nube de hongo y generando una onda de choque.

Charbel Haj, que trabaja en el puerto, dijo que todo comenzó como pequeñas explosiones de petardos, luego, estos fueron arrojados a sus pies.

El hecho se produjo en medio de las continuas tensiones entre Israel y el grupo militar de Hezbolá, en la frontera sur del Líbano. Muchos residentes informaron haber escuchado aviones en el techo justo antes de la explosión, avivando los rumores de un ataque, aunque los sobrevuelos militares israelíes son comunes.

Un funcionario del gobierno israelí dijo que Israel "no tuvo nada que ver" con la explosión. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto con los medios de comunicación. Los funcionarios de ese país generalmente no comentan sobre "informes extranjeros". El gobierno israelí ofreció asistencia de emergencia a través de intermediarios internacionales.

Por otra parte, el presidente Donald Trump manifestó que Estados Unidos "está listo para ayudar al Líbano", y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó sus "más profundas condolencias".

"Nuestro equipo en Beirut me informó sobre el daño extenso a una ciudad y un pueblo que aprecio, un desafío adicional en un momento de crisis ya profunda", dijo Pompeo en una declaración escrita.

El suceso fue impresionante incluso para una ciudad que ha sufrido una guerra civil durante 15 años, atentados suicidas, bombardeos por parte de Israel y asesinatos políticos. “Fue un verdadero espectáculo de terror. No he visto nada así desde los días de la guerra (civil) ", narró Marwan Ramadan, que estaba a unos 500 metros del muelle y fue golpeado por la fuerza de la explosión.

El ministro de Salud, Hassan Hamad, dijo que la cifra preliminar asciende a más de 70 muertos y más de 3 mil heridos. Agregó que los hospitales apenas se dan abasto, teniendo ofertas de ayuda de los Estados árabes y amigos del país.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, se echó a llorar mientras recorría el sitio y exclamó: "Beirut es una ciudad devastada". El primer ministro Hassan Diab prometió que "los responsables pagarán".