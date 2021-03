Experta de la OMS menciona medidas "innecesarias" en la lucha contra Covid-19

GINEBRA.- Al inicio de la pandemia, los expertos en salud a nivel global sugirieron recomendaciones para prevenir los contagios, en un principio, por ejemplo, el uso de la mascarilla apenas se mencionaba, y hasta ahora es una de las herramientas principales.

Al respecto, María Neira directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud ha nombrado las que, a su juicio, resultan ineficaces en la lucha contra Covid-19.

No hemos visto mucha utilidad a la toma de temperatura, ni a la limpieza de los zapatos o las superficies. La higiene no está de más, pero los guantes son innecesarios, y me duele ver a la gente haciendo jogging con mascarilla, por sus pobres pulmones”, ha señalado en una conversación telefónica con La Nueva España.