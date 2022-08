Exoneran a migrante mexicana tras 20 años presa en EU, pero al salir la entregan a ICE

WASHINGTON, D.C.- Un juez de inmigración de Estados Unidos fijó una fianza de 3 mil 500 dólares a la mexicana Sandra Castañeda, quien pasó 20 años en prisión pese a que la condena se anulara hace más de un año, informó este martes su abogado, Anoop Prasad.

El abogado señala que que Castañeda "puede regresar a casa hoy si puede reunir 3 mil 500 dólares".

Prasad, abogado del Programa de Derechos de los Inmigrantes de la organización Asian Law Caucus, dijo que "mientras personas en todo nuestro estado recaudan fondos para que su compañera californiana vaya a casa lo antes posible, no podemos olvidar que Sandra ha estado detenida por el ICE durante más de un año".

Explicó que California transfiere personas al ICE después de que han recibido libertad condicional, cumplido sus sentencias, sido exoneradas o recibido anulación de sus condenas.

Por su parte, Castañeda se dijo agradecida "por todos quienes han hecho llamadas telefónicas, enviado correos electrónicos y están reuniendo fondos para que yo pueda ser liberada bajo fianza".

"El gobernador (de California) Gavin Newsom, la Junta de Audiencias de Libertad Condicional y ahora dos jueces de inmigración han afirmado que debo regresar a casa en Los Ángeles con mi familia. Con todo, no se puede negar que el ICE ha decidido mantenerme detenida después de 20 años de encarcelamiento por un crimen que no cometí", dijo la mexicana.

Agregó que se logrará justicia "cuando el ICE ya no desgarre a familias como la mía".

Castañeda esperaba regresar a su casa después de que su condena por un asesinato fuera anulada por una corte, pero la ilusión se desvaneció cuando la detuvieron para deportarla conforme a las prioridades de Estados Unidos para expulsar inmigrantes considerados criminales.

Más de 19 de los 20 años que lleva encarcelada fueron por conducir un automóvil desde donde se desató un tiroteo que dejó un muerto cuando llevaba a unos amigos a comprar comida, y el resto en un centro de detención migratoria de Georgia.

Sandra no estuvo involucrada en el tiroteo, no tocó un arma y no tenía idea de que el amigo iba a disparar", aseguró Prasad en una entrevista reciente con Efe.