Examinan posible caso de coronavirus en Texas

COLLEGE STATION, Texas.- Medios estadounidenses reportan que se examina un posible caso de coronavirus en un estudiante de College Station, Texas.

De acuerdo con The New York Times, el alumno de Texas A&M University había viajado recientemente a Wuhan, China, ciudad que es señalada como el epicentro de la enfermedad.

De ser positivo, sería el segundo caso en Estados Unidos. El primero se trata de un hombre de unos 30 años en Washington quien había viajado también al país asiático.

Autoridades universitarias indican que el riesgo para la salud del resto de los alumnos es bajo, ya que el posible enfermo está aislado en su hogar, mientras se realiza pruebas para confirmar la enfermedad respiratoria.

El número de muertos por el coronavirus causante de la "neumonía de Wuhan" aumentó hoy a veintiséis entre los 887 contagiados diagnosticados, informó el estatal Diario del Pueblo.

Se trata de un muerto y 57 contagiados más que los anunciados esta mañana por la Comisión Nacional de Sanidad de China, contabilizados hasta la pasada medianoche local.

Entre ayer y hoy se han conocido las primeras dos muertes fuera de la provincia de Hubei, epicentro del brote de coronavirus: han sido en las provincias nororientales de Heilongjiang y Hubei. Esta última circunda Pekín.

Con información de New York Times, EFE y KBTX