Ex presidenta de Argentina culpa a Macri de la crisis en Argentina

BUENOS AIRES.-La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), candidata a vicepresidenta por el opositor Frente de Todos, reapareció este sábado tras las primarias del pasado 11 de agosto y responsabilizó al actual jefe de Estado, Mauricio Macri, por la crisis que vive su país.

"Sabíamos que íbamos a ganar pero no por no por la diferencia de votos que lo hicimos", dijo la ex mandataria en un acto en la ciudad de La Plata para presentar su libro "Sinceramente".