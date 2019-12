Ex CEO de Uber, Travis Kalanick, deja la junta directiva

NUEVA YORK (AP) - El ex CEO de Uber, Travis Kalanick, renuncia a la junta directiva, cortando los lazos con la compañía de transporte que cofundó hace una década y que dirigió hasta que una serie de escándalos llevaron a su caída.



La partida, anunciada el martes, no fue una sorpresa. Kalanick recientemente vendió más de $ 2.5 mil millones en acciones de la compañía, o más del 90% de sus tenencias.



Uber ha sido parte de mi vida durante los últimos 10 años. Al final de la década, y con la empresa ahora pública, me parece el momento adecuado para concentrarme en mi negocio actual y mis actividades filantrópicas ", dijo el empresario de 43 años en un comunicado.



Uber, con sede en San Francisco, agilizó la economía de los conciertos, y sus conductores han registrado 15 mil millones de viajes desde 2010. Pero Kalanick fue destituido como CEO en el verano de 2017 con la compañía sumida en demandas judiciales.



Uber bajo Kalanick creció con una velocidad increíble, pero al igual que muchas otras nuevas empresas tecnológicas, tuvo problemas con una cultura corporativa de "hermano" que a veces parecía estar fuera de control. Era un problema que Kalanick reconoció. Antes de su destitución como CEO, dijo que necesitaba "cambiar y crecer fundamentalmente".



Su carrera en Uber parecía ajustarse a un cierto patrón visto en Silicon Valley: las personalidades atrevidas y disruptivas que son excelentes para crear nuevas empresas pueden no ser adecuadas para la oficina de la esquina cuando la empresa alcanza la madurez. A veces se debe incorporar la "supervisión de un adulto" en forma de ejecutivos experimentados.



En uno de los mayores escándalos de Uber, Kalanick fue acusado de presidir una cultura laboral que permitía el acoso sexual desenfrenado.



Una ex ingeniera de Uber, Susan Fowler, criticó el acoso sexual y las acusaciones de sexismo en una publicación de blog de 2017, diciendo que un jefe, no Kalanick, la había propuesto y los superiores ignoraron sus quejas. Kalanick calificó las acusaciones de "abominables" y contrató al ex fiscal general de los Estados Unidos Eric Holder para investigar. Holder recomendó reducir las responsabilidades de Kalanick.



Después de múltiples investigaciones, Uber despidió a 20 empleados acusados de acoso sexual, intimidación y represalias contra quienes se quejaron. Este mes, la compañía pagó $ 4.4 millones para resolver una investigación federal sobre mala conducta en el lugar de trabajo.



Los problemas fueron más allá de las relaciones con los empleados.



Waymo, la compañía de automóviles autónomos que se separó de Google, demandó a Uber en 2017, alegando que un gerente superior de Google robó la tecnología fundamental de la empresa antes de irse a dirigir la división de automóviles autónomos de Uber.



Uber también se ganó una reputación bajo Kalanick por atropellar a los reguladores, lanzándose en los mercados antes de que los funcionarios pudieran redactar reglas y regulaciones para mantener bajo control el negocio de transporte.



Durante el mandato de Kalanick, The New York Times reveló que Uber utilizó una versión falsa de su aplicación para frustrar a las autoridades en ciudades donde estaba operando ilegalmente. El software de Uber identificó a los reguladores que se hacían pasar por jinetes y bloquearon el acceso a ellos. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando.



"Muchos inversores estarán contentos de ver este capítulo oscuro en el espejo retrovisor", dijo Dan Ives, director gerente de Wedbush Securities, en una nota a los inversores.



Kalanick no está solo entre los visionarios emprendedores tecnológicos que han tropezado después de construir nuevas empresas desde cero.



El fundador de Tesla, Elon Musk, ha perdido demasiado su hábito de Twitter y la Comisión de Bolsa y Valores lo ha multado por engañar a los inversores con un tweet. También fue demandado por difamación, pero finalmente fue absuelto, por ir a Twitter y llamar a un explorador de cuevas británico "pedo guy", abreviatura de "pedófilo".



Adam Neumann, el ex CEO de WeWork, recientemente se hizo a un lado después de que la compañía canceló su oferta pública inicial en medio de preocupaciones sobre su juicio, incluido su uso de acciones de la compañía para asegurar un préstamo personal de $ 500 millones.



Después del derrocamiento de Kalanick, el ex CEO de Expedia, Dara Khosrowshahi, fue nombrado director ejecutivo de Uber para limpiar la imagen de Uber y dirigir a la compañía a su debut en el mercado de valores en mayo. Pero las acciones de Uber fracasaron y cayeron casi un 11% en su primer día de cotización como empresa pública. Ha caído más del 30% desde entonces.



"Digámoslo así: el stock de Uber ha sido una pesadilla desde que la OPI salió de las puertas", dijo Ives.