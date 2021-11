Eutanasia: Javier muere asistido por médicos en su cama y frente a su familia

MADRID, España.- Javier Serrano, de 58 años, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se convirtió hoy en el primer paciente en recibir la eutanasia en la Comunidad de Madrid.

El paciente falleció esta mañana, en su hogar, asistido por un equipo médico del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, que confirmó a la agencia EFE que el proceso se realizó según lo previsto y sin incidencia alguna.

Serrano estuvo acompañado por su familia. Llevaba cuatro meses esperando para poder recibir la eutanasia y el martes el hospital le informó que su petición fue evaluada y aprobada por el Comité de Garantías y Evaluación, creado en Madrid el 19 de octubre.

El paciente decidió hacerlo este mismo miércoles. “No quise esperar más, no puedo aguantar más. Los dolores son bestiales, cada día que pasa son peores y ya no los aguanto ni con morfina. O sea que mañana, día 3, vendrán la doctora consultora, la neuróloga y dos enfermeras del 12 de Octubre. Será aquí en mi casa. Creo que son cuatro inyecciones… Pero bueno, que me hagan lo que me tengan que hacer”, dijo el martes en entrevista con la cadena SER.

Sentimientos contradictorios ante entusiasmo

En la entrevista, Serrano dijo tener sentimientos contradictorios. “Físicamente me encuentro muy mal, muy dolorido. De una semana a hoy ya no puedo ni inclinarme hacia adelante. Cada día pierdo más facultades. De ánimo estoy bien. Me encuentro bien… Tengo muchas contradicciones porque estoy contento porque sé que me voy mañana… y triste a la vez por la gente que me quiere”.

Se mostró satisfecho por haber abierto el camino. “Tengo la satisfacción, después de todo lo que he luchado, que haya servido para algo. Ahora ya pueden venir otros; bueno, ojalá no viniera nadie más… Pero ya tienen el camino hecho”.

Serrano contó a la cadena SER cómo sería este miércoles. “Va a venir mi hermana, me va a traer porras y chocolate. Estarán aquí ella, mi hijo y mi cuñado. Y ustedes espero que cuando lo cuenten en el programa pongan al final a Depeche Mode para recordar que se va este tipo… Es verdad que tengo sentido del humor, a veces también lloro, pero es que quiero irme y me voy feliz”.

La eutanasia en España

La ley de regulación de la eutanasia fue aprobada el 24 de marzo de este año, y el 6 de octubre la Comunidad de Madrid aprobó el decreto que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda a morir, así como la Comisión de Garantía y Evaluación, requisito indispensable antes de aprobar este tipo de procedimientos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó hoy su respeto por la decisión de Serrano y envió su solidaridad a la familia. Madrid, indicó, seguirá apostando por la objeción de conciencia “de los médicos que no quieran” aplicar la eutanasia, y también se ahondará en el tema de cómo ofrecer “los mejores cuidados paliativos” para pacientes con enfermedades como la ELA.

En Colombia, Martha Sepúlveda, de 51 años, también pidió someterse a eutanasia. Víctima de ELA, la mujer sería sometida al procedimiento el pasado 10 de octubre, pero horas antes el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) falló en contra. El pasado 28 de octubre, un juez ordenó garantizar el derecho de Sepúlveda a tener una “muerte digna”, tras lo cual ella confirmó su deseo de someterse a eutanasia. No se ha informado de una fecha en que podría realizarse, aunque el fallo podía ser impugnado.