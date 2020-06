Europa también es responsable del racismo; los casos de Francia, Bélgica y Reino Unido lo demuestran

BRUSELAS, Bélgica.- Margaritis Schinas, Comisionado de la Unión Europea, tiene como uno de sus objetivos la lucha contra el racismo. Al respecto indicó en un evento de la organización Delphi Economic Forum "Tenemos menos problemas que Estados Unidos, nuestros sistemas sociales son mejores". No obstante, agregó que existen "una gran cantidad de temas de los que aún debemos ocuparnos".

FRANCIA

En Francia una visible muestra del racismo ocurre en la búsqueda de trabajo. Kesiah Etame Yescot, alumna de derecho en París narra que en varias ocasiones su solicitud para una pasantía en firmas legales ha sido rechazada, ya que argumentan que la vacante ha sido ocupada.

La ciudadana francesa afirma:

Quieren hacernos creer que nos aceptan. Pero me parece que aquí hay mucha hipocresía. No es como el caso de George Floyd, en Estados Unidos, donde el racismo se ve a mil kilómetros de distancia, se trata de algo más oculto. En Francia se hace patente en muchas cosas pequeñas, como la búsqueda de empleo o el hecho de que a uno le paren en la calle sin razón alguna".

El fin de semana pasado la estudiante participó con miles más, en manifestaciones contra el racismo, sumado al caso del deceso el 19 de julio de 2016 de Adama Traoré, bajo custodia policiaca. Las cuales han derivado en la prohibición de la inmovilización por el cuello por parte de Christophe Castaner, ministro de Interior (equivalente a secretario de Gobernación). No obstante, el funcionario que los oficiales sean racismo, pero "hay algunos que sí lo son".



Una encuesta del Consejo de Europa entre 5 mil hombres jóvenes proveniente de África o de Medio Oriente arrojaron que son parados por las fuerzas del orden veinte veces más en comparación a cualquier francés.

BÉLGICA

En Bruselas también hubo manifestaciones, ya que Brända Auchimba una de las organizadoras subrayó "Hemos venido porque esta es la capital de Europa". A la emisora alemana DW le detalló que le indigna "la discriminación diaria y los abusos de la Policía, que paran en cada esquina a los jóvenes africanos y árabes", por lo que pide que retiren las estatuas del rey Leopoldo II (1835-1909).

En 1998, Adam Hochschild en sus labores como historiador integró a la memoria nacional el genocidio de aproximadamente 10 millones de personas en la actual República Democrática del Congo, cuando este era colonia belga a cargo de Leopoldo II. "Espero que la gente entienda cómo nos sentimos cuando vemos estas estatuas", remarcó Brända.

REINO UNIDO

Sadiq Khan, alcalde de Londres por el partido laborista y de origen pakistaní, respalda la eliminación de las estatuas. Como la de Robert Milligan, comerciante de esclavos. "Es una triste verdad que una gran parte de nuestra riqueza proviene del comercio de esclavos, no es algo que debamos conmemorar en nuestras plazas públicas", señaló el político.

En contraparte, Priti Patel, ministra del Interior y también con raíces paquistaníes, no apoya las movilización. Siendo que los asistentes que arrojaron el monumento de Edward Colston, traficante de esclavos al puerto de Bristol tendrán que asumir las consecuencias legales de sus acciones "profundamente repudiables", añadió.

Un caso ampliamente conocido fue Windrush, donde migrantes caribeños que residían desde hace décadas en el país insular fueron deportados debido a que no tramitaron o no les concedieron la ciudadanía británica. "Reino Unido no es inocente. Ni el Gobierno ni la Policía han rendido cuentas por muchas vidas de personas negras", indica una manifestante en la capital de esa nación.

LA REPRESENTACIÓN DESIGUAL EN EL PARLAMENTO EUROPEO

"Hay muchos ejemplos en Europa de racismo institucional e individual en la Policía. Se ve claramente en Alemania, Francia y por toda Europa, donde las minorías están marginadas y son identificadas como problema por la Policía", precisa Ben Bowling, especialista en criminología por el Kings College de Londres.

Respecto al Parlamento Europeo, únicamente 24 de los 705 legisladores son de origen asiático o africano. Sin embargo, los ciudadanos de estos continentes representan el 10% de la totalidad de los europeos.

Alice Kuhnke, eurodiputada de Suecia afirma "Me avergüenzo, porque no los representamos realmente en el Parlamento. Debemos asegurarnos de que en el futuro haya más diputados con apariencia distinta y orígenes diversos".

Para el experto la discriminación no permea solamente a los Departamentos de Policía, sino que se relaciona estrechamente con la economía, la formación y la institución de la familia. "Los países europeos deben reconocer que el futuro es multicultural y diverso y que todos los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades", finaliza Bowling.

Con información de Deutsche Welle