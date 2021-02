Estudio revela que países ricos europeos redujeron más rápido contagios de Covid durante primera ola

MADRID.- Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Anglia Ruskin en Reino Unido, reveló que los países ricos redujeron más rápido las tasas de contagio de Covid-19 en la primera ola de la pandemia.

Sobre el estudio los expertos examinaron los indicadores económicos en 38 países europeos, como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, la esperanza de vida y el gasto público, y el número de nuevos casos de coronavirus por millón de habitantes entre el 1 de abril y el 31 de mayo de año 2020.

Los investigadores encontraron una correlación negativa significativa entre el número de casos y el PIB per cápita durante los dos meses; el análisis arrojó que Luxemburgo, el país con el PIB per cápita más alto de Europa experimentó la mayor caída de casos (271 por millón de la población). A su vez, se observó lo contrario para los países con menor PIB per cápita, como Ucrania (cayó un caso por millón) y Rumanía (cayó siete casos por millón).

De esta forma, los investigadores determinaron que los países con un PIB per cápita más alto podían gastar más en probar y rastrear soluciones, lanzar mensajes de salud pública y tenían economías que facilitaban mejor el trabajo desde casa que las naciones más pobres.

Nuestro estudio encontró una fuerte correlación negativa entre el número de casos y el PIB per cápita. Esto no sólo se debe potencialmente a la capacidad de las naciones más ricas para gastar más en atención médica y prevención, sino que también es posible que la supresión de la propagación mediante bloqueos sea más difícil de implementar en países más pobres donde hay un mayor número de personas que trabajan en sectores donde se necesita mano de obra”, concluyeron los responsables del estudio.

Con infromación de Sin Embargo