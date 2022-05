Estudiante que murió en el tiroteo de la escuela en Texas no quería asistir a clase ese día

EU.- La mañana del tiroteo de la escuela en Texas “Robb Elementary School” quien esta cursando el cuarto grado, Jailah Silguero le había preguntado a su madre si ese día podía quedarse en su casa.

La madre considero que al solo faltar dos días para que terminaran las clases ella debería asistir a su escuela. “Jailah no quería asistir a la escuela el día de ayer”, fue lo que la abuela Linda Gonzáles le hizo saber The Daily Best este miércoles. “Esto fue algo que realmente molesto mucho a su mamá; “Si tan solo la hubiera dejado quedarse en casa”.

“La pequeña se encontraba decepcionada” añadió Gonzáles “Ella solo quería quedarse en casa con su mamá”



Fue la noche de este pasado martes cuando la madre de Jailah se le dio la noticia que su hija había sido uno de los niños fallecidos en el ataque a la escuela donde su hija estudiaba, después de que un adolescente entro armado y abrió fuego en el salón de clases. El primo de Jailah, Jayce Carmelo Luevanos, también falleció en esta masacre.

La abuela de Jailah hizo saber que los dos niños eran considerados los bebes de la familia y todos están en duelo por el suceso tan horroroso por el que pasaron este martes.

Había pasado apenas una semana cuando, la familia había lamentado la perdida del padre de Verónica. “Eran unos niños muy dulces y adorables” Gonzáles comento que los niños les encantaba hacerlos reír y a Jailah le encantaba bailar y estaba aprendiendo a grabar videos en TikTok.

“No cuento con palabras, creíamos que por ser una comunicad pequeña, esto no sucedería aquí, pero, Dios mío, esta sucediendo en cualquier lugar”.



Según Gonzáles, el teléfono de Verónica, se había quedado sin batería mientras esperaban por varias horas fuera de la escuela por alguna respuesta.



“No se habían dado cuenta que había niños muertos en la escuela, nosotros les seguíamos diciendo que fueran a los hospitales o al centro cívico. A nadie se les dijo que había niños muertos allí, a nadie”

Verónica se paseaba de un lado a otro del centro cívico de la escuela, esto con la esperanza de que su hija fuera una de las niñas que huía del edificio.

Gonzáles, la abuela de Jailah se encuentra muy indignada de que un joven de 18 años pudiera obtener con tanta facilidad un arma. “¿Cómo es posible que un joven de 18 años compre un arma cuando no le permiten comprar alcohol? No pueden comprar alcohol, ni cigarros, pero un arma si es posible comprar, no sabemos que pensar”.