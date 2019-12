Este fue el especial regalo que recibió "El Chapo" Guzmán por Navidad

Joaquín “El Chapo” Guzmán recibió un regalo especial esta Navidad al poder ver a sus hijas, las gemelas Emalí y María Joaquina.



Las hijas más pequeñas del ex capo lo visitaron por primera vez en la cárcel de máxima seguridad de Colorado, en Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua.



Mariel Colón, una de las abogadas de Guzmán Loera, confirmó la reunión y aunque explicó que no puede revelar más detalles del encuentro, sí dijo que la visita le dio al ex líder del Cártel de Sinaloa “un aire de positivismo, de alegría, de querer seguir peleando por su libertad” a pesar de que no pudo abrazar a sus hijas.



En entrevista con la cadena Telemundo, Colón señaló que las niñas de 8 años viajaron para ver a su papá por Navidad y aseguró que la visita fue difícil tanto para ellas como para “El Chapo” debido a que fue a través de un cristal.

“Para las niñas tiene que haber sido duro no poder abrazar a su papá, porque la visita fue a través de un cristal.



Guzmán Loera ingresó a la llamada la prisión conocida como “Alcatraz de las Rocosas” o ADX en julio de 2019 cuando un juez lo sentenció a cadena perpetua.

Durante el juicio en Nueva York, “El Chapo” pudo ver en varias ocasiones a sus gemelas.

Emalí y María Joaquina son las únicas que tienen legalmente permitido ver a quien fuera uno de los narcotraficantes más buscados.



Ni su esposa, Emma Coronel, ni ningún otro miembro de su familia tienen derecho a hablar con Joaquín “El Chapo” Guzmán o enviarle algún tipo de mensaje.