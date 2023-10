"Estamos junto a Israel": Joe Biden promete que EU brindará a Israel todo lo que necesite para defenderse

WASHINGTON.- Este martes, el presidente estadounidense Joe Biden, aseguró que su nación proporcionará a Israel todo el respaldo necesario para defenderse en respuesta al reciente ataque perpetrado por Hamás el sábado, que ha generado una peligrosa escalada de violencia con un elevado número de víctimas mortales en ambas partes.

En una declaración emitida desde la Casa Blanca, el presidente Biden también confirmó la presencia de ciudadanos estadounidenses entre los rehenes capturados por Hamás y aumentó a 14 la cifra de nacionales de su país que han fallecido en Israel.

En concreto, explicó que EU ya está enviando a Israel municiones y los componentes que necesita para el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro, que Israel usó estos días contra los misiles lanzados desde la Franja de Gaza.

Además, Estados Unidos ha fortalecido su presencia militar en la región mediante el despliegue de aviones de combate, incluidos los sofisticados F-35 y F-15, y el envío al Mediterráneo Oriental de un grupo de portaaviones y destructores, entre los que destaca el buque USS Normandy, equipado con misiles antiaéreos, antisuperficie y antisubmarinos.

Biden empezó su discurso calificando de "acto de maldad pura" el ataque de Hamás y describió escenas de horror con jóvenes masacrados mientras asistían a un festival de música y padres que tuvieron que esconderse con sus hijos mientras los milicianos de Hamás se paseaban por ciudades israelíes cerca de la frontera con la Franja de Gaza.

Además aprovechó para criticar los métodos de Hamás y acusarle de usar a los civiles de la Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de personas, como escudo ante Israel.

No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación. Su objetivo declarado en relación con el estado de Israel es matar al pueblo judío. Utilizan a civiles palestinos como escudos humanos", aseveró el presidente.