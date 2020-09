Estadounidense con síntomas de Covid-19 sale de fiesta en Alemania y detectan brote

ALEMANIA.- Luego de que una joven de 26 años de edad, con síntomas de Covid-19 acudiera a bares y tres personas resultarán positivos al virus, éstos fueron declarados en ‘toque de queda’ junto a restaurantes.

La mujer estadounidense no guardó cuarentena, a pesar de que no todavía no le entregaban los resultados de coronavirus a los que se sometió tras presentar síntomas.

Aunado a esto, 25 empleados de un complejo hotelero, donde trabaja la extranjera, dieron positivos al virus, lo que elevó las cifras recientes a 59.

El administrador del condado, Anton Speer, informó que están a la espera de los resultados de cerca de 300 pruebas realizadas el lunes, y que los tres que dieron positivos luego de visitar un bar, se aplicaron el fin de semana.

Por su parte, el gobernador de Bavaria, Markus Soeder, externó que esto es "un caso modelo de estupidez", y por tanto debe haber consecuencias con una fuerte multa.

Andrea Mayer, portavoz de los fiscales en Munich, aseguró que se abrió una investigación preliminar sobre la mujer bajo sospecha de causar daños corporales.