Estados Unidos supera los 300 mil contagios por coronavirus

WASHINGTON.- Los casos de coronavirus se han multiplicado por diez en el mundo en solo un mes, hasta alcanzar a 1.05 millones de positivos, con Estados Unidos a la cabeza de los contagios e Italia en número de muertos.



Conforme a los datos facilitados hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de marzo se superó la barrera de los 100 mil casos y hoy, algo menos de un mes después, se llega a los 1.05 millones de afectados por un virus que ya sufren 207 países y territorios del mundo.



ITALIA SUPERA LOS 15 MIL MUERTOS Y EU SE ACERCA A 300 MIL CASOS



Italia sigue siendo el país del mundo con más fallecidos por el Covid-19, 15 mil 362 desde que se detectó el brote a finales de febrero, con un incremento de 681 muertes desde ayer viernes. Cifra que, no obstante, es la mejor desde el pasado 27 de marzo y confirma tendencia descendente en el número de fallecidos.



En total los contagios desde febrero alcanzan a 124 mil 632 personas, entre fallecidos, casos positivos actuales (88 mil 274) y curados (20 mil 996).



Tras Italia en número de muertos se sitúan España (11 mil 744) y Estados Unidos (más de 7 mil 800), si bien este último país es el que registra la cifra más elevada de contagios, más de 300 mil.



Y, dentro de Estados Unidos, Nueva York es el estado más afectado, hasta el punto de constituir actualmente el epicentro mundial de la pandemia.



Este sábado el número de contagiados en Nueva York por la COVID-19 se sitúa en 113.704 (10 mil 841 casos más que ayer) y el de fallecidos en 3 mil 565 (un aumento de 630 en veinticuatro horas), la mayoría en la propia ciudad.



Pero lo peor aún parece estar por llegar y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, alertó de que se prevé que el pico de contagios tenga lugar en los próximos siete días.



ESPAÑA, SUPERADO EL PICO, PRORROGA EL CONFINAMIENTO



España, con 11 mil 744 fallecidos y 124 mil 736 contagiados de coronavirus, considera superado el pico de la pandemia y, para seguir el combate contra la Covid-19, ampliará hasta el día 26 de abril la situación de confinamiento.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó en una comparecencia televisiva que, conforme a los datos de los expertos, se ha "superado" el pico de propagación del coronavirus y se está "en condiciones de doblegar la curva" de expansión de la epidemia para después comenzar una etapa de "transición".



"Me someto a estos quince días de nuevo de prórroga, pero ya anuncio que vendrán más días", dijo Sánchez acerca de una medida, el estado de alarma, que se decretó por primera vez a mediados de marzo y se amplió una primera vez hasta el 11 de abril.



Y respecto a la Unión Europea (UE), Sánchez aseguró que "España no va a renunciar a los eurobonos", ante los daños que está causando la pandemia y frente a la reticencia de algunos miembros de la eurozona, como Alemania, Holanda o Austria.



"Eso es solidaridad, eso es Europa", subrayó, para agregar que "Europa no puede fallar esta vez".



La Comisión Europea (CE) propuso este jueves crear un fondo europeo dotado con 100 mil millones de euros que concederá préstamos a los países más afectados por el Covid-19, como España e Italia, para ayudarles a costear medidas destinadas a evitar los despidos por la pandemia.



CIFRAS AL ALZA EN EL REINO UNIDO



En el Reino Unido, mientras tanto, las cifras van al alza y, así, en total han muerto hasta ahora 4 mil 313 personas por la Covid-19, cifra que aún no incorpora a los fallecidos fuera de los hospitales o aquellos a los que no se les había realizado un test antes de morir.



En concreto, en las últimas veinticuatro horas han fallecido 708 personas, el mayor incremento diario hasta ahora.



En Francia, los muertos en hospitales por coronavirus ascienden a 5 mil 532, a los que se suman 2 mil 28 fallecidos en residencias de ancianos. Hoy murieron en Francia otras 441 personas por la pandemia.



Al tiempo, en Oriente Medio, las autoridades iraníes temen un posible agravamiento de la situación y siguen ampliando su capacidad hospitalaria para los contagiados de coronavirus que, hasta este sábado, ha causado la muerte a 3 mil 452 personas.



ESCENAS DE DOLOR EN ECUADOR Y EN TODA LATINOAMÉRICA



Las escenas de dolor se suceden en toda Latinoamérica y, más en concreto, en Ecuador, donde ya hay 172 fallecidos (27 más que ayer), en especial en la provincia de Guayas, y los contagiados se acaercan a los 3 mil 500.



En Chile, los contagios superan los 4 mil 100, pero la cifra de fallecidos se limita a 27.



Mientras, Brasil corre contra el tiempo para desarrollar y fabricar respiradores con tecnología propia y a un valor quince veces menor al del mercado.



Y dentro de la larga lista de casos y fallecidos, dos personas murieron a bordo del Coral Princess, de la naviera Princess, que había reportado una docena de contagios de Covid-19 y que se dirige a desembarcar este sábado en el Puerto de Miami (Florida, EU).



La situación que está generando el coronavirus es tal que la Cruz Roja considera que es uno de los mayores retos a los que esta centenaria institución se enfrenta en su historia, dado el elevadísimo número de países azotados por la Covid-19.