Estados Unidos reabre cruces ferroviarios tras 5 días; reportan pérdidas de 580 mdd

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha anunciado la reapertura de los cruces ferroviarios internacionales de Texas, en El Paso-Ciudad Juárez y en Eagle Pass-Piedras Negras, después de cinco días de cierre. informaron medios como El Diario de Juárez, y expansión.

La restricción dejó un impacto de unos 580 millones de dólares, reportó el diario Reforma.

Jesús Francisco López, director de Caintra Nuevo León, recordó que el valor de las mercancías que pasan diariamente por ambos cruces ferroviarios es de 115.64 millones de dólares, lo que suma un impacto de 578.2 millones de dólares.

Pero hay otras empresas que sí estaban perdiendo hasta 500 mil dólares por día por no mover sus embarques ferroviarios al no disponer de materia prima y no poder producir y no vender", comenta.