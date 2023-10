Estados Unidos lanza ataques en Siria tras ataques a sus fuerzas en la región

NUEVA YORK.- En la jornada de jueves (viernes en Oriente Medio), Estados Unidos emprendió dos ataques contra instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria, según el comunicado del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.

Estos ataques se produjeron después de que el Pentágono confirmara que, desde el 17 de octubre, al menos 21 soldados estadounidenses resultaron heridos levemente en múltiples ataques con drones llevados a cabo por milicias proiraníes en Irak y Siria.

Adicionalmente, se informó sobre el fallecimiento de un contratista civil empleado por Estados Unidos debido a un ataque al corazón mientras buscaba refugio de los ataques de las milicias proiraníes.

El Pentágono no proporcionó detalles adicionales sobre las posibles bajas de los ataques en el este de Siria realizados este jueves, describiéndolos como bombardeos de alta precisión en defensa propia. Además, se enfatizó que no se busca el conflicto y que no existe "intención ni deseo de participar en más hostilidades", según lo afirmó Austin.

No obstante, advirtió:

Si los ataques de los grupos relacionados con Irán contra las fuerzas estadounidenses persisten, no dudaremos en tomar las medidas necesarias para proteger a nuestro personal.

Austin aclaró que estos ataques no están relacionados con la respuesta de Estados Unidos al conflicto entre Israel y Hamás, y exhortó a todos los países a evitar tomar acciones que puedan contribuir a la expansión de la guerra a otras regiones.