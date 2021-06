Estados Unidos evacuará a los afganos que han colaborado con sus fuerzas en Afganistán

WASHINGTON.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, evacuará a los afganos que han colaborado con sus soldados desplegados en Afganistán, donde las Fuerzas Armadas estadounidenses culminarán su retirada a principios de septiembre.

Biden confirmó que el "proceso ya ha comenzado" al ser preguntado sobre este asunto al final de una intervención en la Casa Blanca para hablar de los detalles de un acuerdo sobre su plan de infraestructuras.

"Aquellos que nos han ayudado no van a ser dejados atrás", dijo el mandatario.

Medios de comunicación estadounidenses habían adelantado este jueves que el Ejecutivo pretende trasladar a esos afganos, entre los que hay intérpretes, conductores y otros trabajadores, a terceros países mientras se tramitan sus solicitudes para conseguir un visado en EE.UU.

Biden apuntó que por el momento no sabe a qué tercer país serán trasladados y que este tema estará en la agenda de la reunión que el viernes mantendrá con su homólogo afgano, Ashraf Ghani, en Washington.

El medio The Hill indicó que esta medida se produce en medio de las informaciones que apuntan que las agencias de inteligencia de EE.UU. no descartan que el Gobierno afgano sea derrocado seis meses después del repliegue estadounidense, lo que podría dejar en peligro a aquellos que han ayudado a las fuerzas del país norteamericano.

Además, existe una presión creciente por parte de legisladores en EE.UU.. para que la Administración de Biden ayude a evacuar a los afganos que están en espera de conseguir visados especiales de inmigración (SIV, en inglés).

The New York Times, que citó a responsables del Gobierno de Biden, señaló que el Ejecutivo comenzó a notificar el miércoles a los legisladores del inicio en breve de la evacuación de decenas de miles de afganos del país asiático a terceros países a la espera de que se completen sus solicitudes de visado para EE.UU.

Según el periódico, más de 18.000 afganos que han trabajado como traductores, ingenieros, conductores, guardias de seguridad, "fixers" y empleados de la embajada estadounidense durante la guerra se encuentran en un limbo burocrático después de solicitar SIV, que se suele conceder a los extranjeros que afrontan amenazas por trabajar para el Gobierno de EE.UU.

Esos solicitantes cuentan, además, con 53.000 familiares.

Un funcionario de alto rango del Ejecutivo dijo a The New York Times que esos parientes serían también evacuados de Afganistán a un tercer país mientras se completan las concesiones de visado para EE.UU.

Aun así, el hecho de que fueran sacados de territorio afgano no garantizaría que se les concediera visado para EE.UU. y no está claro qué ocurriría si no lo consiguen, es decir, si tendrían que regresar a Afganistán o si podrían quedarse en un tercer país.

Este viernes, Biden tiene previsto recibir en la Casa Blanca a Ghani, una visita que coincide con la fase final de retirada de las tropas internacionales de Afganistán, que comenzó el 1 de mayo y se espera que se complete a principios de septiembre para sacar a las 2.500 soldados estadounidenses y unos 7.000 de la OTAN.

La retirada de las fuerzas extranjeras aparentemente ha dejado un impacto negativo en la moral de las fuerzas de seguridad afganas, que en algunos casos dependían de los ataques aéreos estadounidenses para hacer retroceder los ataques de los talibanes en los últimos años.

Desde el inicio de la retirada de tropas en el último mes y medio, casi 60 distritos de los 370 que componen Afganistán han caído en manos de los talibanes.

Esta es la primera vez en las últimas dos décadas de guerra que los talibanes toman el control de tantos distritos en tan poco tiempo.