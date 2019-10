"¡Estaba reprimida sexualmente!": De misionera mormona a estrella porno

ESTADOS UNIDOS.- Addie Andrews, una chica que creció en el camino de Dios, pasó de ser mormona a actriz del cine para adultos.

Andrews, de 30 años, creció en un pueblo con muy pocas libertades, sus padres le exigieron que fuera una persona religiosa. A los 17 años, escogió ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Detalló que antes de ser mormona, solo tuvo relaciones sexuales una vez.

El problema no es solo que se niegue el sexo prematrimonial, sino que lo convierten en un pecado muy grave y algo vergonzoso", dice Andrews. "Cuanto más me metí en la religión, más me alejé de mi propia identidad".