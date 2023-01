Esqueleto humano encontrado en edificio abandonado en campus de UC Berkeley (VIDEO)

BERKELEY.- Un esqueleto humano fue descubierto en un edificio abandonado cubierto de graffiti en el campus de la Universidad de California en Berkeley, dicen las autoridades.

Los funcionarios escolares notificaron la semana pasada a los estudiantes que lo que parecía ser un esqueleto humano fue encontrado en un edificio en el campus de Clark Kerr, ubicado aproximadamente a 1.6 kilómetros al sur del sitio principal de la universidad, dijo el departamento de policía de la universidad, según informó Fox News.

El edificio donde se descubrieron los huesos “no ha sido ocupado durante muchos años”, dijeron las autoridades.

Las autoridades dijeron que los restos estaban "esqueletizados" y que no está claro cuánto tiempo pudieron haber estado allí.

No hay casos pendientes de personas desaparecidas de la escuela, dijeron las autoridades. Las autoridades aún tienen que identificar públicamente los restos, y los funcionarios ni siquiera han dicho si el esqueleto pertenece a un hombre o una mujer.

No se sabe cuánto tiempo exactamente estuvieron ahí los restos

Un hombre que trabajaba cerca de donde se encontró el cuerpo le dijo a Fox KTVU que había una cantidad sorprendente de actividad policial en el área después del espantoso descubrimiento.

Vimos mucha actividad policial. Había un sitio de construcción. Estaban como haciendo una demostración de todo lo que había en este edificio y, de repente, se detuvieron. Al día siguiente vimos venir al forense. Mucha actividad policial”, dijo.

El hombre, no identificado agregó: “No me sorprende tanto. Hay mucha actividad de personas sin hogar aquí, por lo que era un edificio abandonado”.

La oficina del forense del condado de Alameda está investigando y la causa de la muerte se compartirá después de una autopsia, dijeron las autoridades.

