Espeluznante hallazgo en refrigerador en casa de Missouri

MISSOURI.-La policía de Missouri realizó un escalofriante hallazgo dentro de un refrigerador en una vivienda.

Y es que las autoridades hallaron un congelador lleno con restos humanos cuando hacían un sondeo.

Los investigadores del Departamento de Policía de Joplin estaban investigando un incendio provocado y un robo que tuvo lugar el 5 de noviembre cuando recibieron un aviso de que una persona fallecida se encontraba en una residencia a solo unas puertas de distancia, dijo un portavoz del departamento a Fox News.

Ahora la policía está buscando a Barbara Watters, de 67 años, por un cargo de abandono de un cadáver.

En este momento, los agentes solo dicen que encontraron el cuerpo de un hombre dentro de un congelador en la residencia 2602 S. Vermont Avenue.

La identidad del hombre no se divulgará hasta que se notifique a los familiares.

"Estaban realizando un sondeo en el vecindario sobre una investigación de incendio provocado previamente reportado y durante ese sondeo se presentó información sobre esta residencia", dijo el capitán Nick Jiménez del Departamento de Policía de Joplin.

"Una vecina señaló que la persona que vivía en la casa le mostró la colección de motosierras en su garaje y eso fue bastante espeluznante".

Cuando se le preguntó si estaba sorprendida, agregó: "No, no me sorprende en absoluto, odio decir eso".

La policía declaró que está programada una autopsia para saber las causas de la muerte.