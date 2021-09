España anuncia aumento en el salario mínimo

ESPAÑA.- Pedro Sánchez, presidente de España, informó este miércoles que habrá un incremento en el salario mínimo, el cual sería el tercer aumento en dos años.

Si bien no se mencionó la cifra en la que quedará el salario, Sánchez reiteró que el objetivo de este aumento es llevar este ingreso al 60% del salario medio para cuando termine su mandato en 2023.

No va a haber recuperación económica si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de la sociedad (…) Por eso la voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año”.