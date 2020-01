"Es lo peor que he visto": Joven de 16 años mató a su mamá y hermanos y luego se fue a la escuela

ALABAMA.-Un adolescente de 16 años está acusado de matar a su madre y a dos hermanos menores con un cuchillo, y luego salir de la casa para ir a la escuela, según los informes, señala Fox News.

Los cadáveres de Holli Durham, de 36 años, y los gemelos Branson y Baron Durham, de 13 años, fueron encontrados el martes por la noche en Munford, Alabama.

Landon Durham conducía un automóvil el miércoles por la mañana cuando fue arrestado y acusado como adulto de asesinato capital. Debía presentarse en la corte el viernes.

"Es una de las peores cosas que he visto y he estado aquí durante 19 años", dijo el jefe adjunto del condado de Talladega, Joshua Tubbs, según AL.com. "Es lo peor que he visto en mi carrera".

Las autoridades no han publicado el motivo de los asesinatos.

El arresto de Durham marca la segunda detención en una semana de un adolescente en los Estados Unidos que ha sido acusado de asesinar a su madre y hermanos.

Colin Jeffery Haynie, de 16 años, enfrenta cuatro cargos de homicidio agravado en las muertes por disparos de su madre y tres hermanos menores en su hogar en Grantsville, Utah.

Él confesó los asesinatos, según los fiscales.

Haynie también enfrenta un cargo de intento de asesinato agravado por su padre, quien fue el único sobreviviente.

Con información de Fox News y CNN