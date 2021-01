Es "liberador" tener respaldo de la Casa Blanca, dice Fauci, médico experto en enfermedades infecciosas

WASHINGTON. — El doctor Anthony Fauci está de regreso. En realidad, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos nunca se fue, pero después de soportar casi un año de críticas y comentarios debilitantes del expresidente Donald Trump, ahora habla de nuevo con la autoridad de la Casa Blanca.

Fauci consideró el jueves como “liberador” tener el respaldo de un gobierno favorable a la ciencia que ha adoptado sus recomendaciones para combatir el COVID-19.

“Una de las cosas nuevas en este gobierno es que, si no sabes la respuesta, no adivines”, observó críticamente durante una sesión informativa en la Casa Blanca. “Simplemente di que no sabes la respuesta”.