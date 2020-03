Ernesto Cardenal fue el sacerdote que rezó por Marilyn Monroe

GUADALAJARA, Jalisco.-Ernesto Cardenal, sacerdote y poeta nicaragüense que falleció, fue autor de conocidos poemas, entre ellos, "Oración por Marilyn Monroe".



Fue reconocido por su poesía revolucionaria, Juan Pablo II le prohibió ejercer el sacerdocio, y también le dedicó un poema a Marilyn Monroe.



Esa y otras cosas distinguieron a Ernesto Cardenal, escritor y sacerdote nicaragüense que falleció este domingo a los 95 años.

Cuando murió la famosa actriz norteamericana, escribió "Oración por Marilyn Monroe", donde mueve al lector a preguntarse acerca de diversas cuestiones sociales.

"Señor

recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el

nombre de Marilyn Monroe

aunque ése no era su verdadero nombre

(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita

violada a los 9 años

y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)

y ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje

sin su Agente de Prensa

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos

sola como un astronauta frente a la noche espacial.

Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia

(según cuenta el Time)

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo

y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.

Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.

Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno

pero también más que eso...

Las cabezas son los admiradores, es claro

(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz)

Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox.

El templo -de mármol y oro- es el templo de su cuerpo

en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano

expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox

que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones"

* Fragmento de "Oración por Marilyn Monroe"