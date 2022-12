Erika Silvana Castaño: Mujer roba a bebé haciéndose pasar por enfermera en Argentina

ARGENTINA.- Este miércoles, en la localidad de Ingeniero Budge, Argentina, una mujer de 27 años, identificada como Erika Silvana Castaño, ingresó al Hospital Alende, ubicado en Ingeniero Budge, disfrazada de doctora.

El motivo detrás de su disfraz era macabro: robar a una bebé recién nacida.

Castaño se dirigió a la habitación 107 de dicho hospital donde se encontraba Nicole Sandoval, la madre de la bebé de 26 años. Acto seguido, la mujer en su papel de "enfermera", le comunicó a la madre que tenía que llevarse a su hija -de apenas 24 horas de nacida- por un breve lapso de tiempo para realizarle análisis de rutina.

La madre se la entregó, lo cual aprovechó la mujer y, junto a la recién nacida, huyó del hospital.

Así fue como comenzó la pesadilla, durando más de seis horas y terminando con la aprehensión de la mujer, culpable de haber robado a la bebé.

La detención se llevó a cabo en la zona terminal de ómnibus de Luis Guillón.

Castaño, quien es originaria de Lomas de Zamora, pero radica en San Clemente del Tuyó, tiene tres hijos.

El caso se encuentra a cargo de la fiscal Silvina Estévez, quien actualmente funge como titular de la UFI N. 4 de Lomas de Zamora. La titular inició la investigación del caso y, al inicio, observó las cámaras de seguridad del centro médico, donde logró identificar a Castaño. Posteriormente, Sandoval fue capaz de identificarla y los detectives fueron en la búsqueda de su captura.

Alrededor de las 17 horas, elementos de la DDI de Lomas de Zamora localizó a Castaño, junto a la bebé Aylin, mientras se encontraba intentando comprar un pasaje para San Clemente del Tuyú.

Hasta el momento, no se ha identificado cuál era el motivo por el cual la mujer secuestró a la recién nacida.

Castaño se encuentra detenida y, posteriormente, la fiscal Estévez tomará su declaración indagatoria para lograr entender la causa de los hechos.

Luego de haber aprehendido a Castaño, la familia de la bebé fue quien confirmó la localización de la bebé en Luis Guillón.

"Ya está con la mamá" declaró María, una de las abuelas de Aylin.

Los dueños del comercio donde se encontraba Castaño al momento de su captura, explicaron que, al pedirle los documentos para la compra de los pasajes, la secuestradora no contaba con los documentos de la menor, por lo cual no le podían vender el pasaje directamente.

Según relató la testigo, la situación se tornó sospechosa debido a información que había brindado Castaño:

Posteriormente, continuó:

A la nena la revisan y tenía el cordón umbilical todavía puesto, cosa que no coincidían las fechas. Le preguntaron si le estaba dando de amamantar a la beba y ella dijo que no, porque no le salía leche. Le pidieron que lo comprobara con la policía femenina y no pudo hacerlo”