Energías renovables, una realidad confiable que además genera ganancias: Ermanno Traverso

El uso de energías limpias y renovables no es más una utopía de las historias de ciencia ficción, sino una necesidad apremiante hacia la que todos los países del mundo transitan invariablemente.



No es aventurado afirmar que la energía es el tema fundamental del siglo XXI y que el mundo está llamado a una transición fundamental, dejando atrás el modelo basado en el uso de fósiles de carbón y pasando definitivamente a uno basado en energías limpias y renovables, como el sol, el viento y la biomasa.



Vea si no lo que sucede incluso en países netamente petroleros como Emiratos Árabes Unidos, donde se construye la torre de energía termosolar más grande del mundo y se tienen previstas inversiones multimillonarias durante los próximos 30 años en el sector energético sustentable, a fin de garantizar el suministro de energía y al mismo tiempo asegurar el crecimiento de su economía. O en México, donde se anunció la construcción de tres nuevas plantas de energía solar para 2020.



A eso mismo se refiere Ermanno Traverso, Senior VP de Talesun Energy, cuando puntualiza que las decisiones en el tema energético influirán cada vez más en la política de todos los países del orbe, que se enfrentarán a lo que define como una “revolución de época.



“Hoy, la energía limpia ya no es un sector experimental, sino una realidad confiable capaz de asegurar ganancias”, aseveró sin dudar Ermanno Traverso, quien sabe muy bien de lo que habla. Talesun Energy es una empresa líder en el sector de generación y aprovechamiento de energías renovables, a través de la producción de módulos solares y el desarrollo de proyectos de plantas fotovoltaicas en todo el mundo.



El italiano, quien cuenta con una amplia experiencia profesional en este tema, sostiene que la energía solar es ahora más competitiva, a nivel económico, que la que se genera a partir del carbón. No es casual pues que países europeos como Dinamarca, en algunos días, se alimentan exclusivamente de fuentes de energía renovables.



En tiempos en los que hay que tomar decisiones firmes para salvar el planeta de un desastre ambiental y evitar que las condiciones climáticas se vuelvan antitéticas al concepto de desarrollo, la única forma es cambiar desde un punto de vista energético, enfatizó Ermanno Traverso.



Y para esto suceda y las fuentes de energía cambien, añadió, no son suficientes las manifestaciones o iniciativas callejeras de asociaciones civiles o los esfuerzos aislados de un gobierno en lo individual: “se necesita una política global integral, en la que cada estado y cada multinacional activa en el sector haga su parte”, concluyó.