Encuentran sin vida a 5 tripulantes de embarcación desaparecida en alaska

JUNEAU, Alaska.- Cinco pescadores desaparecidos luego de que un bote de cangrejos se hundiera en las frías aguas de Alaska fueron temidos muertos después de que las autoridades cancelaran la búsqueda de aquellos que trabajan en una de las industrias más peligrosas de los EE. UU.

Otros dos miembros de la tripulación fueron rescatados después del desastre el martes, y dijeron a las autoridades que fueron los únicos que lo convirtieron en una balsa salvavidas, informó el Anchorage Daily News. Dean Gribble Jr., quien apareció en la serie documental de Discovery Channel "Deadliest Catch", y John Lawler sufrieron hipotermia pero fueron dados de alta de un hospital.

La Guardia Costera dijo que usó helicópteros, aviones y un bote para buscar a los miembros de la tripulación desaparecidos durante 20 horas antes de finalizar la búsqueda el miércoles por la noche porque probablemente no hubieran sobrevivido.

La agencia no dio a conocer ningún detalle el jueves sobre la causa del hundimiento del bote, y dijo que hablar con los sobrevivientes es parte de la investigación.

El barco, llamado Scandies Rose, transportaba una gran cantidad de macetas de cangrejos para el comienzo de la temporada de invierno, dijo al Seattle Times Dan Mattsen, socio del barco administrado por Mattsen Management, con sede en Seattle.

Los barcos de pesca de cangrejos soportan condiciones peligrosas en aguas de Alaska que han sido inmortalizadas en la "Captura más mortal". Los trabajadores enfrentan peligros como olas enormes, clima severo y enormes macetas de cangrejo que podrían aplastarlos.

Gary Knagin, de Kodiak, Alaska, cuñado del capitán del barco, Gary Cobban Jr., dijo a The Associated Press que no cree que los cinco miembros de la tripulación sean encontrados con vida.

"Conocemos los riesgos involucrados en esta profesión, y no tengo esperanzas", dijo Knagin, quien trabajó en un bote de cangrejos durante 30 años en el Mar de Bering en Alaska. "He visto esto muchas veces. Hay una ventana de 13 horas en esas condiciones, y la pasaron ".

También faltan el hijo del capitán David Lee Cobban, Arthur Ganacias, Brock Rainey y Seth Rousseau-Gano, dijo la Guardia Costera.

El bote viajaba en un área con advertencias sobre fuertes vientos y fuertes nevadas, dijo Louise Fode, meteoróloga coordinadora de advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones no parecían preocupar al capitán del barco, dijo su ex novia al Anchorage Daily News. Jeri Lynn Smith dijo que Gary Cobban la llamó a Carolina del Norte unas dos horas antes de que el barco se hundiera para desearle un feliz año nuevo.

"Cuando hablé con él, me dijo que el bote estaba helado y que tenía una lista, pero no parecía alarmado. No parecía asustado ", dijo Smith. “El bote se hiela. El barco se hiela cada invierno. Es solo algo con lo que se enfrentan. No me preocupé por eso ".

Ashley Boggs, de Perú, Indiana, también dijo que Rainey, su prometido, la llamó Nochevieja y dijo que las condiciones eran malas. Ella no ha perdido la esperanza.

"Solo estoy rezando y esperando que lo encuentren en tierra o algo", dijo Boggs a AP.

El bote de 130 pies (40 metros) envió una llamada de socorro de primera hora y la Guardia Costera lanzó un rescate.

La última posición conocida de la embarcación fue 170 millas (270 kilómetros) al suroeste de la isla Kodiak, cerca del extremo sur de Alaska, y se hundió alrededor de las 10 p.m. Martes, dijo la agencia.

Los equipos de rescate llegaron alrededor de las 2 am del miércoles y lucharon contra vientos de más de 40 mph (64 kph), mares de 15 a 20 pies (4.5 a 6 metros) y visibilidad limitada a una milla (1.5 kilómetros), suboficial 2da clase Melissa McKenzie dijo.

"Esas son condiciones difíciles", dijo.

McKenzie dijo que la temperatura del aire era de unos 10 grados (12 bajo cero Celsius). La temperatura estimada del agua fue de 43 grados (6 grados Celsius), dijo el servicio meteorológico.

Los equipos de rescate vieron una luz tenue en una balsa salvavidas, pero un médico bajado de un helicóptero lo encontró vacío, informó el Anchorage Daily News. Otra luz tenue se vio a media milla (1 kilómetro) de distancia, donde los buscadores encontraron a los dos sobrevivientes.

Los hombres dijeron a los rescatistas que pudieron ponerse trajes de supervivencia y que no sabían si los otros cinco miembros de la tripulación sí lo hicieron, informó el periódico. Los trajes ofrecen protección contra la flotación y la hipotermia.

David Otness, un pescador de cangrejo retirado en Córdoba, Alaska, que pasó más de 50 años en la industria, dijo que es un trabajo peligroso.

"Es conocido por su pérdida", dijo. "Podemos contar los años cuando ese no es el caso. Es toda una vida, pero es una labor de amor, miedo y respeto por el mundo que te rodea ".

El tamaño de las ollas de cangrejo, que pesan alrededor de 700 libras cada una, puede plantear problemas en condiciones de tormenta, dijo Otness. Pueden cubrirse con hielo, lo que hace que el bote sea pesado, dijo.

"Es un baile, un ballet que se transpira", dijo Otness. "Su centro de gravedad se altera tan rápidamente".

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional considera que la pesca comercial es una de las ocupaciones más peligrosas del país. Dijo que hubo 179 muertes en las pesquerías de Alaska entre 2000 y 2014, los números más recientes disponibles.

De 2010 a 2014, hubo 66 desastres de buques en aguas de Alaska, incluidos hundimientos e incendios, que mataron a 15 personas, dijo la agencia. Las principales causas de desastres fatales fueron la inestabilidad y ser golpeados por grandes olas, dijo.

Samantha Case, epidemióloga del programa de investigación de pesca comercial de la agencia, dijo que se han tomado medidas para hacer que la pesca del cangrejo sea más segura en el Mar de Bering y las Islas Aleutianas. Eso incluye controles de estabilidad de la Guardia Costera para embarcaciones; cambios en la gestión pesquera que redujeron algunos riesgos como la competitividad; y mayor capacitación en seguridad marina.

Rosseau-Gano ha estado pescando durante años, viajando a Alaska desde el estado de Washington, dijo su cuñada, Ann Marie Rosseau.

"Le encanta el mar y le encanta pescar", dijo.

Rosseau dijo que la familia pasó tiempo con él en Navidad, el día antes de que él se fuera a Alaska.

"Simplemente tenía una luz y energía sobre él", dijo. "Eso simplemente hizo que todo fuera mejor".