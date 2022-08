Encuentran muerto al financiero Steven Hoffenberg, socio de Epstein en Estados Unidos

CONNECTICUT.- De acuerdo con información de varios medios locales, este jueves fue encontrado sin vida en su apartamento de Connecticut, el financiero Steven Hoffenberg, responsable de uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos y socio por mucho tiempo del fallecido magnate Jeffrey Epstein.

Fuentes policiales citadas por el periodico Daily Mail, explica que elementos de la policía arribaron a la propiedad tras la llamada de un colega de Hoffenberg que estaba preocupado y localizaron el cuerpo en descomposición, lo que hace pensar que tenía al menos una semana allí.

Todo indica que se trata de Hoffenberg. No hay nada que sugiera que no sea. Estamos esperando los registros dentales", dijo por su parte al New York Post el portavoz policial local.